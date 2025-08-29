Provincia canadiense prohíbe a estudiantes leer ‘El cuento de la criada’ y 200 libros más

Censura en bibliotecas de Edmonton: ¿por qué prohíben “El cuento de la criada” y más de 200 libros? Foto: EFE - ANDY RAIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las escuelas públicas de la ciudad canadiense de Edmonton van a retirar de sus bibliotecas libros como ‘El cuento de la criada’ (‘The Handmaid’s Tale’), de la escritora y compatriota Margaret Atwood, por contener descripciones de “actos sexuales explícitos”.

🔑Las claves de la prohibición de libros en provincia de Canadá (por si tiene afán)

Escuelas públicas de Edmonton retirarán más de 200 libros, incluido El cuento de la criada , por “contenido sexual explícito”.

La medida responde a nuevas políticas del Gobierno conservador de Alberta, que eximen a libros religiosos como la Biblia.

Margaret Atwood reaccionó con ironía en redes sociales, criticando la censura a su obra más reconocida.

El consejo escolar de Edmonton dijo que se vio forzado a aplicar la orden ministerial pese a valorar los libros afectados.

La decisión reaviva tensiones políticas en Alberta, bastión conservador que incluso impulsa un movimiento separatista.

Además de ‘El cuento de la criada’, otros 200 libros serán eliminados de las bibliotecas escolares por la misma razón, según datos obtenidos este viernes por la radiotelevisión pública canadiense, CBC.

Atwood reaccionó a la censura de su libro con su humor característico y en las redes sociales señaló: “Hola niños. ‘El cuento de la criada’ (el libro no la serie) ha sido prohibido en Edmonton. ¡No lo lean, se les quemará el pelo! Cojan uno ahora antes de que quemen en público los libros”.

Le recomendamos: Trump buscará que asesinatos en Washington se castiguen con pena de muerte

La eliminación de los libros, que será efectiva el 1 de octubre, es consecuencia de nuevas políticas adoptadas por el Gobierno conservador de la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá. La medida exime de forma expresa a los libros religiosos, como la Biblia, a pesar de que contengan descripciones de actos sexuales explícitos.

La presidenta del consejo escolar público de Edmonton, Julie Kusiek, señaló en un comunicado que su organización se ha visto forzada a tomar la medida para cumplir con la normativa provincial.

“Como resultado de la orden ministerial, diversos libros excelentes serán retirados de nuestras estanterías este otoño”, afirmó.

En julio, el Gobierno de Alberta anunció su decisión de catalogar los libros en las bibliotecas escolares sobre la base de la inclusión de descripciones de actos sexuales.

La directiva estipula que el contenido sexual explícito es el que detalla con claridad actos sexuales, como masturbación, penetración o eyaculación. Esos libros estarán prohibidos para todos los estudiantes, independientemente de su edad.

Le podría interesar: Canadá impulsa cinco proyectos de cooperación en Colombia: conózcalos aquí

Los libros con contenido sexual no explícito, en los que el acto sexual no es descrito de forma detallada, solo estarán disponibles para los estudiantes de décimo grado (entre 15 y 16 años).

Alberta, el centro petrolífero de Canadá y que contiene algunas de las mayores reservas de crudo del planeta, ha sido desde hace años el corazón del movimiento más conservador canadiense.

En la última década, en la que el Gobierno federal ha estado en manos del Partido Liberal, la provincia ha liderado la oposición a políticas como la lucha contra el cambio climático, la vacunación contra la covid o los derechos transgénero.

Y en los últimos meses, el Gobierno provincial ha favorecido un movimiento separatista que amenaza con celebrar en 2026 un referendo para independizar la provincia del resto del país por razones económicas y políticas.

También puede leer: Trump pide al Congreso recortar casi US$ 5.000 millones de ayuda internacional

El martes, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, señaló que la provincia envía cada año a Ottawa entre 20.000 y 25.000 millones de dólares para ser transferidos a Quebec y otros territorios.

“En los últimos 40 o 50 años se han llevado de esta provincia 600.000 millones de dólares. ¿No cree que podríamos tener más gasto social si esos 20.000-25.000 millones de dólares se quedaran aquí?”, afirmó Smith en un foro público.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com