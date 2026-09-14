Los datos aparecen en el informe anual de 2025 presentado esta semana por el Ministerio Público español. Del total registrado, 875 personas fueron identificadas formalmente como víctimas y otras 371 se encontraban en riesgo grave de serlo.

La Fiscalía General de España alertó sobre el aumento de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. En 2025 fueron contabilizadas 1.246 víctimas potenciales, frente a las 789 detectadas en 2024, lo que representa un incremento de 57,9 %.

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Venezolanas y colombianas representan el 54,5 % de las víctimas de trata en España

La Fiscalía atribuye buena parte del incremento a la capacidad de las organizaciones criminales para captar víctimas mediante las nuevas tecnologías. Según el organismo, estas herramientas permiten a las redes llegar «con más facilidad» a un número mayor de personas.

En los casos de explotación sexual se identificaron 442 víctimas, frente a las 416 de 2024. Otras 362 personas se encontraban en grave riesgo de sufrir este tipo de trata.

La explotación laboral también registró un aumento. En 2025 fueron localizadas 384 víctimas, 54,84 % más que el año anterior.

El informe recoge además 23 casos de trata mixta, vinculados con explotación o servidumbre laboral y sexual. El resto de las víctimas correspondió a otras modalidades y finalidades de trata, entre ellas cuatro casos de matrimonios forzados de mujeres menores de edad.

Venezolanas entre las principales víctimas en España

La Fiscalía española señala un cambio en el perfil de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Si años atrás predominaban las mujeres procedentes de Nigeria y Rumania, actualmente existe una «apabullante mayoría» de latinoamericanas.

Colombianas y venezolanas son las principales nacionalidades dentro de este grupo y, en conjunto, representan 54,5 % del total de mujeres víctimas de trata sexual.

El informe también advierte sobre el papel de internet en las redes de explotación. Las plataformas digitales son utilizadas con frecuencia para anunciar los servicios de las mujeres mediante imágenes de contenido sexual. Ese mismo material puede convertirse posteriormente en una herramienta de amenaza y presión contra las víctimas.

La Fiscalía advierte que algunas de las mujeres explotadas ya habían ejercido la prostitución en sus países de origen o conocían esta actividad antes de llegar a España.

Con información de Efe.

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