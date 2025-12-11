Skipper: el barco venezolano por cuya confiscación Venezuela acusa a EE. UU. de “piratería”

Imágenes de la interceptación de "Skipper" publicadas por la fiscal Pam Bondi. Foto: Captura de video

Estados Unidos subió la presión este miércoles en torno a Venezuela al interceptar y confiscar un petrolero, de nombre Skipper, frente a las costas del país suramericano, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe. Caracas calificó la acción como un “robo descarado” que aseguró denunciará como un “grave crimen internacional” ante instancias extranjeras.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la operación en aguas caribeñas, al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Por su parte, la fiscal Pam Bondi detalló que “durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Según The New York Times, Skipper navegaba con falsa bandera, aparentemente de Guyana, y fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

En la operación se utilizaron helicópteros que habrían despegado del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo y que llegó a aguas del Caribe en noviembre pasado.

CNN, por su parte, informó que la embarcación se dirigía hacia Cuba, mientras que información de vesseltracker.com, citada por Clarín, indica que el petrolero había zarpado del principal puerto petrolero de Venezuela, el Complejo Industrial Petroquímico José Antonio Anzoátegui (Terminal José) en el Estado de Anzoátegui, entre el 4 y el 5 de diciembre.

El Gobierno de Venezuela calificó como un “robo descarado” la confiscación del petrolero y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar este “grave crimen internacional”.

A través de un comunicado, la Cancillería dijo que este “acto de piratería” busca distraer la atención y “tapar el fracaso rotundo” del que calificó como “show político montado hoy en Oslo”, donde se celebró la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ausente del acto y representada por su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón.

Nobel de la Paz, entre elogios y críticas

En su discurso de entrega del reconocimiento, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una “democracia” en el país suramericano.

Por su parte, Machado dedicó, en un discurso leído por su hija, el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que luchan por la “libertad” de ese país, así como a “los líderes del mundo” que la apoyaron.

Machado, quien ha permanecido en la clandestinidad desde hace 11 meses, salió de Venezuela y llegó la noche de este miércoles a Oslo. Este jueves dio una rueda de prensa en la que reconoció que recibió la ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela.

Aseguró que volverá a Venezuela después de estar con sus hijos, visitar al médico y tener “reuniones” importantes y que su regreso no está supeditado a la salida de Maduro del poder.

El Gobierno venezolano, por su parte, ha descalificado el Nobel.

En declaraciones durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que el Nobel de la Paz otorgado a Machado es un “premio manchado de sangre”.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció las marchas que se dieron en Oslo en contra del premio a la exdiputada.

Unión entre países

Maduro, en un discurso ante centenares de seguidores, exigió este miércoles el “cese del intervencionismo ilegal y brutal”, cuando Trump advirtió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo en Venezuela.

“Desde Venezuela exigimos, basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo”, dijo en el líder chavista en el cierre de una marcha campesina por las calles de Caracas, con motivo del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

El mandatario aseguró que vienen tiempos de unión con Colombia para hacer la “verdadera revolución bolivariana y señaló que “más temprano que tarde” hay que refundar la Gran Colombia, un Estado conformado por ambas naciones suramericanas entre 1819 y 1831, para la “emancipación de toda Suramérica”.

Trump, que mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de “amenaza”, advirtió a Petro que será “el siguiente” y descartó hablar pronto con el mandatario colombiano que lo ha criticado en diversas oportunidades por sus acciones en contra de Venezuela.

“Ha sido bastante hostil con Estados Unidos”, respondió Trump consultado al respecto sobre su homólogo colombiano, a quien advirtió que “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” de que Colombia está “produciendo mucha droga”.

