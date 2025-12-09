Logo El Espectador
Mundo
Venezuela

Dos aviones de guerra F-18 de EE. UU. sobrevolaron el Golfo de Venezuela

El Comando Sur de EE. UU. informó que los aviones desplegados desde el portaaviones forman parte de operaciones dirigidas a la vigilancia estratégica. Reproducimos este informe del medio El Pitazo, integrante de la Alianza Rebelde Investiga.

El Pitazo
09 de diciembre de 2025 - 09:14 p. m.
Imagen de referencia: dos destructores de misiles guiados navegan en formación mientras un F/A-18 Super Hornet, del USS Gerald R. Ford, desciende para aterrizar el pasado mes de noviembre durante el desplazamiento del portaaviones hacia el Caribe.
Foto: Suboficial de segunda clase Triniti Lersch
Dos cazas F/A-18F Super Hornet de la Marina de Estados Unidos realizaron este martes, 9 de diciembre, un sobrevuelo en el Golfo de Venezuela, entre los estados Zulia y Falcón, según datos de la plataforma FlightRadar24. Los aviones, identificados como RHINO11 y RHINO12, ingresaron al golfo desde el norte, realizaron varias órbitas de vigilancia y se retiraron por la misma ruta.

En la operación también participó un avión de guerra electrónica EA-18G Growler (GRIZZLY2). Los aparatos volaron cerca de la costa venezolana, sin ingresar al espacio aéreo territorial, y apagaron sus transpondedores al retirarse.

La zona sobrevolada se encuentra cerca de instalaciones militares venezolanas, como la base naval “Rafael Urdaneta” en Maracaibo y el Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Además, se reportó la presencia de drones de reconocimiento MQ-4C Triton, utilizados para vigilancia e inteligencia a gran altitud.

El sobrevuelo se produce en medio del despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, que incluye destructores, un crucero, un submarino y aeronaves de patrulla marítima P-8A Poseidon.

Por su parte, el Comando Sur de EE. UU. informó que los aviones desplegados desde el portaaviones forman parte de operaciones dirigidas a la vigilancia estratégica y al control del tráfico ilícito de drogas en el Caribe.

“Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31, rueda por la cubierta de vuelo del portaaviones más grande del mundo, el portaaviones de clase Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78), mientras navega en el mar Caribe”, expuso la cuenta de X del Comando Sur de EE. UU.

Este despliegue busca reforzar la presencia estadounidense frente a territorios cercanos a Venezuela y otros países del Caribe, manteniendo vigilancia sobre rutas de narcotráfico.

Las maniobras coinciden con advertencias políticas de Washington hacia la administración de Nicolás Maduro, mientras que Caracas considera estas operaciones como provocaciones que aumentan la tensión en la zona.

Por El Pitazo

