Venezuela: Jesús María Casal busca dar calma tras turbulencia en las primarias

El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, busca dar un parte de tranquilidad tras la abrupta renuncia de la vicepresidenta de este organismo, María Carolina Uzcátegui. El miércoles, Uzcátegui presentó la dimisión a su cargo señalando “que no están dadas las condiciones” para la consulta.

“He convocado a los demás integrantes de la Comisión Nacional de Primaria a una reunión hoy a las 11 de la mañana para tramitar la renuncia de María Carolina Uzcátegui y designar a quien la sustituirá en sus funciones. Seguimos adelante en nuestro compromiso de realizar la Elección Primaria”, dijo Casal en su Twitter.

La renuncia de Uzcategui sorprendió a toda la oposición, pues hace solo una semana ella misma manifestó que toda Venezuela estaba “contagiada con entusiasmo y determinación” para la consulta del 22 de octubre. Según explicó en un comunicado, el proceso “está siendo utilizado por intereses que, lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático, juegan a enrumbarnos por proyectos personales y no colectivos”. No se sabe con certeza de qué proyectos habla.

Antes de Uzcátegui, Rafael Arraiz Lucha, otro funcionario de la Comisión, también había presentado su renuncia. Arraiz era el suplente del presidente de la CNP. Esta última salida pone en evidencia lo difícil que será llevar a cabo la consulta, según voces como la del periodista venezolano Vladimir Villegas. Varios de los candidatos opositores, entre ellos María Corina Machado, se pronunciaron sobre esta última turbulencia en el proceso de primarias.

La formación de Machado, Vente Venezuela (VV), llamó a salvar las elecciones y reiteró que continuarán en la campaña “hasta el final”, como reza el eslogan de la candidata que, al igual que Capriles y Superlano, está inhabilitada para ejercer cargos públicos de elección popular por dictamen de la Contraloría General.

“Que los enemigos de la voluntad ciudadana asuman su responsabilidad y le expliquen al país que no será cada venezolano quien escoja el nuevo liderazgo. Insistimos: No será el régimen, ni sus cómplices quienes decidan el candidato y líder de la oposición. Lo escogerá la gente”, expresó VV.

Otros candidatos también se pronunciaron sobre la salida de Uzcátegui. Carlos Prosperi dijo que era “muy grave la renuncia de María Carolina Uzcátegui, esto puede traer como consecuencia afectar el proceso”.

“Nuestro compromiso debe ser con la democracia y que el pueblo tenga la posibilidad de escoger su candidato”, manifestó Prosperi en Twitter, donde el también candidato Andrés Velásquez publicó un breve comentario para subrayar que las primarias son “de los ciudadanos” y en “contra” del presidente Nicolás Maduro.

La exdiputada Delsa Solórzano recordó que las internas representan “la posibilidad cierta de derrotar a la dictadura en unidad”.

“Hemos enfrentado al régimen en todos los espacios y esta no va a ser la excepción. ¡Vamos a defender y proteger la primaria y la posibilidad de la gente de elegir! (...) Quienes no quieren primarias, se quedarán con las ganas”, remarcó la precandidata presidencial.

Los candidatos Freddy Superlano y César Pérez Vivas también se pronunciaron a través de las redes sociales para ratificar su apoyo al proceso de octubre, mientras que Roberto Enríquez denunció la existencia de una “conspiración en curso contra la primaria”, aunque no ofreció detalles al respecto.

Por su lado, Henrique Capirles, candidato de Primero Justicia (PJ), elogió la salida de Uzcátegui, a quien llamó una “mujer honorable que merece todo nuestro respeto”. El exgobernador de Miranda dijo que era “muy importante atender todas sus preocupaciones”.

“Ese debe ser el tema para atenderlo y poder avanzar”, dijo Capriles.

La postura de Capriles no fue compartida por el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien manifestó que la decisión de Uzcátegui era irresponsable y rebatió todos los argumentos presentados por ella en su carta de renuncia.

“No es responsable asumir tamaño compromiso, conscientes de las dificultades y riesgos que se corren para luego dejarlo antes de que se concrete... Todo lo que critica la renunciante tiene que ver con las trabas que el régimen me impone y lo que no se nota es la disposición a enfrentarlas. Todo, salvo la especulación que hace sobre las intenciones personales y no colectivas que puede haber en algunos candidatos. Ese es un asunto a tratar en su momento y tampoco justifica esa renuncia”, dijo Guanipa.

