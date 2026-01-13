Logo El Espectador
Venezuela libera a cuatro ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas

Venezuela libera a cuatro estadounidenses detenidos en Caracas tras presión de EE. UU., en medio de denuncias por presos políticos y violaciones de derechos humanos.

Redacción Mundo
14 de enero de 2026 - 01:17 a. m.
Fotografía que muestra la entrada del El Helicoide este viernes, en Caracas (Venezuela).
Fotografía que muestra la entrada del El Helicoide este viernes, en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ
El gobierno de Venezuela liberó a cuatro ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en el país, según informaron a CNN fuentes cercanas al tema.

Hace unos meses, se reportó la detención de cinco estadounidenses por parte del régimen entonces liderado por Nicolás Maduro. Sin embargo, desde su captura se ordenó la liberación de presos políticos recluidos en Caracas, entre los que había tanto nacionales venezolanos como extranjeros, incluidos cinco españoles.

Esta liberación de cuatro estadounidenses es la primera registrada desde la captura de Maduro, y aún se espera la confirmación del Departamento de Estado de EE. UU. y del gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, Según CNN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó para que se liberaran a los presos políticos en Venezuela y aseguró que Maduro tenía una “cámara de tortura en el corazón de Caracas”, refiriéndose al centro de detención El Helicoide, conocido por sus violaciones a los derechos humanos.

Días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número significativo” de presos políticos. Por ello, Trump tomó crédito en Truth Social, asegurando: “Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no les será bueno. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Por Redacción Mundo

