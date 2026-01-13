Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Presos políticos en Venezuela siguen sin ser liberados: madres desesperadas exigen respuesta

Venezolanas exigen saber dónde están sus hijos detenidos tras arrestos arbitrarios en Maturín y Caracas y cuestionan excarcelaciones anunciadas por el gobierno.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
14 de enero de 2026 - 12:01 a. m.
Una persona espera junto a carpas frente a la cárcel El Rodeo este martes, en Zamora (Venezuela).
Una persona espera junto a carpas frente a la cárcel El Rodeo este martes, en Zamora (Venezuela).
Foto: EFE - Ronald Peña R
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Carmen Arvelaez, de 60 años, y Carmen Farfan, de 57, no saben dónde están sus hijos. Ambos fueron detenidos el pasado 25 de noviembre “sin una orden” judicial en Venezuela y las dos madres reclaman a las autoridades informar dónde los tienen recluidos, tras el anuncio del Gobierno de la liberación de un “número importante de personas”.

Los dos jóvenes son pareja y, según las madres, no tienen nada que ver con política, pero fueron detenidos junto a un amigo en Maturín, capital del estado Monagas (oeste), y posteriormente trasladados a un centro de detención en Caracas, contaron las mujeres a EFE.

Vínculos relacionados

Marine Le Pen enfrenta juicio en Francia por malversación de fondos públicos
Claudette Colvin, pionera de los derechos civiles en EE. UU. muere a los 86 años
Protestas en Irán: contra la República Islámica y el vacío del día después

Le recomendamos: Autoridades venezolanas hablan de más de 100 liberaciones, pero ONG las cifran en la mitad

Arvelaez y Farfan aseguran desconocer los motivos de la detención de sus hijos y han visitado varias veces el centro de reclusión al que fueron trasladados en Caracas, pero los custodios policiales solo les responden que “no están”.

“¿Por qué no nos dicen dónde están? Nosotras andamos angustiadas, nosotras ni siquiera somos de aquí de Caracas, somos de Sucre (región vecina de Monagas)”, contó Arvelaez, quien considera que su hija fue detenida “arbitrariamente” y está “desaparecida” junto con su esposo y su amigo.

La madre exige a las autoridades una prueba de vida de los tres e información sobre sus paraderos.

Le podría interesar: El papa León XIV y María Corina Machado se reunieron: esto le pidió al pontífice

“Ya yo estoy cansada, nosotras no somos unas muchachas, somos personas mayores que tenemos más de un mes buscando a nuestros hijos”, agregó Arvelaez.

Por su parte, Farfan dijo también a EFE que ha “ido a todas partes y en ninguna” le “dan respuesta” de los tres.

Libertad plena e incondicional

“Nosotros lo que queremos es que, por favor, nos digan dónde los tienen, donde están, en qué situación están, que nos den una fe de vida de nuestros hijos”, expresó.

En Caracas, aseguraron, no tienen familiares, por lo que se están quedando donde les “den alojo” y las ayuden.

También puede leer: Edison Torres, el preso político que murió bajo custodia en Venezuela, según denuncias

Ambas acompañaban la rueda de prensa de este martes de activistas y familiares de presos políticos en Caracas para exigir al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la liberación “plena e incondicional” de estos prisioneros.

El anuncio de las excarcelaciones se dio pocos días después de los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano y de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Gobierno informó este lunes de 116 liberaciones.

Le sugerimos: Los presos políticos más antiguos: expolicías metropolitanos tienen 23 años tras las rejas

Sin embargo, antes del mediodía de este martes, la ONG Foro Penal contabilizaba 56 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, registraba 76.

Los activistas denuncian que el proceso de excarcelaciones ha avanzado a cuentagotas.

El Foro Penal reportaba hasta el domingo poco más de 800 presos políticos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Venezuela

Presos Políticos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.