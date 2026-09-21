Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como "pool", en la que el medio asignado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.

Las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Las principales cadenas televisivas estadounidenses anunciaron este lunes que suspendían la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump en apoyo de CNN, vetada de la Casa Blanca por el mandatario.

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Canales de TV en EE. UU. suspenden cobertura de Trump en solidaridad con CNN

CNN, así como la cadena televisiva MS NOW y el sitio web de noticias Politico, fueron vetados el viernes por Trump, que acusa a esos tres medios de difundir "noticias falsas". Los medios afectados anunciaron una demanda contra el presidente a causa de su decisión.

El veto de Trump provocó críticas de asociaciones periodísticas dentro y fuera de Estados Unidos, pues la libertad de prensa es protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La demanda contra la decisión de Trump

Los medios afectados por el veto, CNN, MS NOW y Politico presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C.

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.

«Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa», indican los medios.

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