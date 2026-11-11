"Ahora tengo que ir al psicólogo por la baja autoestima, no me daban bola a mí", bromeó ante la prensa el arzobispo de Córdoba, el cardenal jesuita Ángel Rossi, tras acompañar a León XIV en un recorrido en el papamóvil durante el cual recibió el saludo de decenas de miles de fieles.

Un peluche de capibara, la ocurrencia de un niño al ver su anillo y un cardenal que pide un psicólogo. Estas fueron algunas de las escenas más insólitas que vivió el papa León XIV durante su visita de cuatro días a Argentina.

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Del “alto anillito” al peluche de capibara: las anécdotas más curiosas del papa en Argentina

"Fue tremendo", exclamó Rossi antes de la misa ante 650.000 personas.

"¡Alto anillito, eh!"

La expresión la soltó un niño argentino en Córdoba al ver de cerca el anillo dorado del Pescador, símbolo de la autoridad pontificia, cuando fue a recibir al papa en el aeropuerto.

"Bendecime a mí y a mi familia", le pidió el niño de cerca de 10 años, mientras le sostenía la mano al pontífice entre los muchos que querían saludarlo, entregarle cartas, dibujos y regalos.

Entonces lanzó: "¡alto anillito, eh!", que en el habla coloquial argentina es una forma de decir "¡qué buen anillo!".

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Pareja de novios pide la bendición

"Santo padre nos vamos a casar este sábado 14/11 ¿Nos daría su bendición?", rezaba el cartel de una joven pareja que esperó al pontífice durante horas frente a la Nunciatura donde León XIV pasó sus noches en Buenos Aires.

El papa salió a la puerta a saludar, sonrió y respondió solícito al pedido. El momento fue compartido por los novios en redes sociales. "La felicidad es total", escribieron.

Peluche capibara de regalo

Cuando el papa bajó del avión en Argentina lo esperaba un grupo de niños con flores, cartas y regalos. Uno de ellos, perteneciente a un grupo de ‘boy scouts’, le estrechó la mano y le regaló un capibara de peluche.

El papa lo recibió con asombro, sonrió y abrazó al pequeño.

Estos roedores de Sudamérica causan furor entre los jóvenes en Argentina desde hace ya algunos años, porque a pesar de su apariencia simpática son rechazados en los barrios de lujo levantados sobre los humedales de Buenos Aires, hábitat natural de los capibaras.

Sus defensores los han transformado en peluches, stickers, hasta temática de cumpleaños. Y el papa no se quedó afuera.

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Más de dos millones de fieles acudieron a Lujan para última misa de León XIV en Argentina. Foto: AFP

Sector VIP para ver al papa

El mensaje papal de austeridad chocó con la puesta gastronómica que preparó la alcaldía de Buenos Aires reservada para un puñado de invitados en un sector VIP donde se ofreció café y delicias a funcionarios, modelos, modistos, artistas y miembros de la farándula.

La carpa con mesas, sillas y arreglos florales estaba montada a metros del escenario donde el papa brindó su primera misa ante 2,5 millones de personas en Argentina, en el barrio de Palermo, uno de los más exclusivos de Buenos Aires.

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"Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", se defendió el alcalde Jorge Macri tras las críticas que llovieron en redes sociales.

El papa, el fútbol y la pasión argentina

Los argentinos siguieron al papa por doquier y acudieron por millones a sus tres misas en Argentina con la misma pasión con la que se entregan, por ejemplo, al fútbol.

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"Es muy argentino. Las marchas, las procesiones, yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con la cultura argentina, de ocupar el espacio público", explicó el antropólogo Nicolás Viotti, investigador de Conicet especializado en religión.

Salir a las calles a celebrar con otros, abrazarse con un desconocido es parte de la identidad del festejo de los argentinos. "Hay algo de eso, de grandes eventos masivos, el Obelisco, la Plaza de Mayo, son como lugares casi de procesión laica, ir a festejar por el Mundial es de algún modo una procesión laica", dijo Viotti.

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