Video: Así fue el momento en el que un tiburón mordió a un pescador en Florida

Una situación particular ocurrió en el Parque Nacional de los Everglades, en Florida, Estados Unidos, cuando un tiburón atacó a uno de los pescadores y lo arrastró bajo el agua.

El incidente tuvo lugar en la mañana del viernes 23 de junio y fue grabado por uno de los tripulantes de la embarcación en la que se encontraron. El medio Local, 10 News, publicó el video, que compartió Michael Russo. En el clip se puede observar cómo el hombre levanta las manos en el agua cuando, en un abrir y cerrar de ojos, un tiburón le mordió una de ellas.

Al presenciar esta escena, sus amigos comenzaron a gritar: “¡Sujétenlo!”, mientras lo jalaban hacia el barco.

Ante este ataque, los guardias y un paramédico del parque acudieron al sitio para dar asistencia de emergencia. La intervención del profesional de la salud permitió estabilizar a la víctima antes de trasladarla en helicóptero al Jackson South Medical Center por el personal de los servicios de emergencia de Miami-Dade.

Aunque se desconoce la especie del tiburón que mordió al hombre, habitantes de Everglades, creen que pudo ser un tiburón toro, que se caracterizan por habitar tanto en agua dulce como salada y alcanzar una longitud de entre tres y cuatro metros.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la gravedad de la lesión en la mano.

A pesar de que los ataques de tiburones son muy poco frecuentes y el número de personas afectadas es bajo, persiste el temor hacia estos animales. Sin embargo, en comparación con otros peligros, las posibilidades de sufrir un ataque de tiburón son mínimas. Por ejemplo, las muertes por ahogamiento superan a los ataques de tiburones. La mayoría de los incidentes son accidentes o actos de defensa.

De las más de 500 especies de tiburones en los océanos, solo alrededor del 6% ataca a los humanos, y solo alrededor de una docena se considera peligrosa, como el gran tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Estas especies tienen mala reputación debido a su mayor presencia cerca de la costa, donde hay más interacciones con los humanos.

Los tiburones, grandes o pequeños, son depredadores y tienen el potencial de causar lesiones graves. Por lo tanto, al nadar entre tiburones, es recomendable mantenerse en grupo, no alejarse demasiado de la costa, evitar las primeras horas del día o el crepúsculo, no llevar objetos brillantes, evitar nadar en agua turbia y no molestar a los tiburones.

El mito de que los tiburones son atraídos por la sangre humana es incorrecto. Aunque pueden detectar sangre a cierta distancia, no la perciben a kilómetros ni cuando está muy diluida en el agua. Los tiburones tienen otros sentidos para identificar sus presas y seleccionar aquellos que les brinden contenido energético. Además, la sangre humana no los atrae de la misma manera que la sangre de los peces. El miedo hacia los tiburones puede estar arraigado a representaciones exageradas y descontextualizadas en el cine y los medios de comunicación.

