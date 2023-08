Visa a Estados Unidos: estos son los errores más comunes al solicitarla

No completar el proceso: Uno de los errores más recurrentes a la hora de solicitar la visa americana es no completar todo el proceso de inscripción, como lo aseguró un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Colombia a El Tiempo: “Es importante responder a las preguntas, tanto en la solicitud como en la entrevista, de forma completa y honesta. La solicitud incluye preguntas sobre viajes anteriores, trabajo y antecedentes penales, por ejemplo. Si un solicitante no es honesto u omite información en la solicitud y durante la entrevista, podría afectar su capacidad de obtener una visa para viajar a los Estados Unidos”.

Recurrir a terceros: Este vocero también explicó que otro de los errores cometidos de manera reiterativa es que requieren a otras personas u entidades con el fin de agilizar el proceso, sin embargo, esta práctica no es recomendada por la autoridades estadounidenses. “No necesita estos servicios. Diligenciar la solicitud, conocida como formulario DS-160, es fácil y no requiere la ayuda de un tercero. Si usted no entiende inglés, enliste la ayuda de un traductor, pero no le solicite a alguien que diligencie la solicitud por usted. Muchos solicitantes que confían en estos servicios de los tramitadores terminan con errores en su solicitud, lo que puede resultar en la negación de su visa”, recomendó el vocero.