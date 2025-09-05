EE. UU. responde con 10 aviones de combate a la maniobra aérea de Venezuela en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó sus redes sociales para divulgar un video sobre el ataque contra una embarcación venezolana que supuestamente traficaba drogas. Esas imágenes han sido cuestionadas. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela luego del ataque que Washington llevó a cabo contra una embarcación que alegó que traficaba drogas, operación en la que murieron 11 personas, y luego de que dos cazas venezolanos volaran sobre un barco estadounidense en el Caribe. El gobierno de Donald Trump le advirtió a Caracas que no interfiriera con sus operaciones antinarcóticos, mientras que se conocieron informes sobre el despliegue de aviones de combate F-35 en una base aérea de Puerto Rico.

Las fuentes que hablaron al respecto ante Reuters, bajo condición de anonimato, indicaron que los 10 aviones de combate estadounidenses buscan realizar operaciones contra organizaciones designadas por Washington como narcoterroristas y que operan en el sur del Caribe. Se espera que lleguen a la zona a finales de la próxima semana.

Estos elementos se sumarían a los siete buques de guerra y a un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear que se encuentran en la región, o que se espera que lleguen pronto, con más de 4.500 marineros e infantes de marina a bordo. En los últimos días, además, la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina ha estado realizando entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

Una “acción provocadora” por parte de Venezuela, según Estados Unidos

El envío de los dos cazas de combate F-16 venezolanos, los cuales sobrevolaron un barco estadounidense en el Caribe, fue catalogado por Washington como “un movimiento provocador que buscó interferir con nuestras operaciones antiterroristas”, aseguró el Departamento de Defensa a través de una nota divulgada en redes sociales.

A reglón seguido, la entidad agregó: “Al cartel que gobierna Venezuela se le advierte que no siga adelante con cualquier esfuerzo que pueda obstruir, desalentar o interferir con las acciones llevadas a cabo por las fuerzas militares de Estados Unidos contra el narcotráfico y el terrorismo”.

El aumento de tensiones entre Washington y Caracas coincidió con la visita a Ecuador del secretario de Estado, Marco Rubio, desde donde aseguró que “Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado en Estados Unidos y es un prófugo de la justicia estadounidense”.

Venezuela cuestiona a Estados Unidos y su ofensiva en el Caribe

El líder de Miraflores denunció el lunes la presencia de 8 barcos militares estadounidenses con 1.200 misiles y un submarino nuclear “apuntando” a Venezuela. Maduro advirtió que su país se declararía “en armas” si “fuera agredido” y calificó el despliegue militar de Estados Unidos como “la más grande amenaza que se haya visto” en América en el último siglo.

El Gobierno venezolano ha insistido en que las autoridades de Washington “inventaron” el ataque a la embarcación de esta semana y que el video publicado por la administración republicana sobre eso fue creado con inteligencia artificial. Funcionarios chavistas, como el fiscal Tarek William Saab y el ministro Diosdado Cabello, cuestionaron lo sucedido. Este último acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales.

