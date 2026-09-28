"El Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos…

Estados Unidos revocó la visa de la senadora Martha Peralta Epieyú y del empresario Euclides Torres, así como de sus familias, informó este lunes el Departamento de Estado. Los colombianos se unen a una lista de 15 personas contra las que la administración de Donald Trump tomó medidas por considerarlos "funcionarios extranjeros corruptos".

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Estados Unidos les quita la visa a la senadora Martha Peralta y a Euclides Torres

"El Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre", dice el comunicado del Departamento de Estado.

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La publicación describe a Peralta como senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), mientras que se refiere a Torres como un "empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública".

Torres, financiador de la campaña del expresidente Gustavo Petro y cercano al exministro Armando Benedetti (ambos en la denominada Lista Clinton), es señalado en Colombia de haberse beneficiado de múltiples contratos en la administración anterior.

Collage en el que aparecen el empresario Euclides Torres (izquierda), el expresidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás. Foto: Archivo

Por su parte, Peralta está siendo investigada por la justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (UNGRD).

La congresista respondió en redes sociales al anuncio de Washington. "Me enteré por los medios de comunicación de que me habrían retirado la visa de EE. UU. Hasta ahora no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos de esa decisión. En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en redes sociales. Confío en que esas versiones no se confundan con hechos probados", dijo en su cuenta de X.

Allí mismo dijo que seguirá ejerciendo sus funciones y que solicita a la Cancillería "obtener claridad por los canales correspondientes".

Me enteré por los medios de comunicación de que me habrían retirado la visa de EEUU. Hasta ahora no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos de esa decisión.



En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en… pic.twitter.com/IbD2Y9ha9P — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) September 28, 2026

En el listado se cuentan, además, 12 ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal superior, Martín Irusta, así como jueces, empresarios y exfuncionarios. Se encuentra, asimismo, Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima.

Como parte del paquete de medidas, el Departamento de Estado también anunció la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, "por su participación en casos de corrupción graves. Esta medida hace que Mariaca y sus familiares directos no puedan ingresar a los Estados Unidos".

De él recuerda que fue elegido en 2024, durante el gobierno e Luis Arce. Según el Departamento de Estado, "abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia".

"El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa. Hoy, el Departamento de Estado está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estas incluyen la designación del fiscal general de Bolivia Roger Mariaca por corrupción. El presidente Trump y el secretario Marco Rubio lo han dejado claro: Cuando los países del Escudo se comprometen a defender la democracia contra la corrupción y el narcotráfico, cumplimos juntos", replicó la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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