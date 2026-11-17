El juez Dennis Saylor, de Massachusetts, dio la razón a las organizaciones educativas y sindicales que impugnaron la medida y concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma…

Un juez federal anuló este lunes una norma del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que buscaba endurecer los visados de estudiantes extranjeros y representantes de medios de comunicación foráneos mediante la imposición de plazos fijos de estancia y nuevos procedimientos para prorrogarlos que el magistrado consideró arbitrarios.

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El juez Dennis Saylor, de Massachusetts, dio la razón a las organizaciones educativas y sindicales que impugnaron la medida y concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma "arbitraria y caprichosa" y "contraria a la ley" al plantear la reforma.

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La disposición, propuesta por la Administración Trump en julio, afectaba a las categorías de visado F (estudiantes académicos), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes de medios de comunicación extranjeros) e introducía un sistema de renovación de la estancia que, según el juez, quedaba sujeto a una discrecionalidad excesiva de las autoridades migratorias y sin suficientes posibilidades de revisión.

En su fallo, Saylor considera que el Gobierno, que defendió la medida con el argumento de combatir el fraude migratorio y proteger la seguridad nacional mediante un mayor control del tiempo que estudiantes y periodistas extranjeros podían permanecer en el país, no logró justificar adecuadamente estos cambios.

El magistrado también concluyó que la Administración se extralimitó en su autoridad al imponer restricciones que podían dificultar la movilidad académica de los estudiantes extranjeros, por ejemplo, al cambiar de especialidad o cursar programas de estudios conjuntos.

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El mismo juez ya había suspendido cautelarmente la aplicación de la norma en septiembre, al considerar "excepcionalmente débil" la justificación del Ejecutivo.

La disposición, que debía entrar en vigor en septiembre, establecía que los titulares de visados F y J no podían permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, mientras que los periodistas con visado I quedaban limitados a un máximo de 240 días, con posibilidad de solicitar prórrogas. A su vez, los periodistas con pasaporte chino enfrentaban un límite de 90 días.

El Gobierno estadounidense puede recurrir la sentencia y la Administración Trump ya había apelado ante un tribunal federal de apelaciones la suspensión cautelar de la norma, dictada por Saylor el pasado 14 de septiembre, y ese recurso seguía pendiente cuando se emitió el fallo de este lunes.

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