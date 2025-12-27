Miles de vuelos cancelados: tormenta invernal complica los viajes de fin de año en EE. UU.

Resume e infórmame rápido

“La buena noticia es que ya pasó la nevada más intensa (...) Solo quedan algunas ráfagas esta mañana y disminuirán por la tarde”, subrayó el experto.

Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para más de la mitad del estado. Y la gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, declaró el estado de emergencia para todo su jurisdicción “debido a una severa tormenta invernal que causa condiciones climáticas peligrosas, incluyendo nieve intensa, aguanieve y lluvia helada”.

“Esta tormenta causará condiciones peligrosas en las carreteras y afectará los viajes durante las vacaciones (...)Instamos a los viajeros a evitar viajar durante la tormenta y permitir que las cuadrillas atiendan las carreteras. Los conductores deben planificar su viaje en consecuencia, monitorear las condiciones y los cierres de carreteras, y seguir todos los protocolos de seguridad”, declaró Way en un comunicado.

Más de 14.000 vuelos cancelados en el noreste de EE. UU. y Grandes Lagos

Los efectos ya se han estado sintiendo entre los viajeros. Más de 14.400 vuelos nacionales fueron cancelados o retrasados ​​a media mañana de este sábado, la mayoría en el área de Nueva York, debido a la nieve, mientras miles de personas se dirigían a las carreteras y aeropuertos de Estados Unidos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

Otros 2.100 vuelos internacionales programados para salir o aterrizar en Estados Unidos este 27 de diciembre fueron cancelados, según informó FlightAware.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron advertencias de nieve en la plataforma X desde el viernes, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con el potencial de daños a los árboles y cortes de energía. Los pronosticadores indicaron que se esperaba que la tormenta se debilitara para la mañana de este sábado.

La temporada navideña más lluviosa en años en el sur de California

La agencia de noticias AP reportó que las poderosas tormentas invernales trajeron la temporada navideña más lluviosa en años al sur de California, provocando deslizamientos de lodo y escombros que llenaron las casas hasta la mitad.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que aún existía el riesgo de más inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo, a pesar de la disminución de las lluvias en Los Ángeles.

“Aún no estamos completamente fuera de peligro, pero en general, lo peor ya ha pasado”, declaró Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles.

Los bomberos rescataron a más de 100 personas el pasado jueves 25 de diciembre en el condado de Los Ángeles, y un helicóptero rescató a 21 personas de sus vehículos varados, informaron las autoridades. La Policía de Los Ángeles también respondió a más de 350 accidentes de tráfico, informó la alcaldía.

En Wrightwood, un pueblo montañoso de 5.000 habitantes a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles, las incesantes lluvias de esta semana convirtieron las carreteras en ríos y sepultaron los coches hasta las ventanas bajo rocas, escombros y lodo.

El barrio de Sherry Tocco quedó devastado, según declaró el viernes. Varias casas quedaron destruidas, pero la suya se salvó del lodo y los escombros.

El río estaba caudaloso y “luego pasó y destruyó, llevándose todo consigo”, relató.

Un cobertizo fue arrastrado por la carretera y varios más quedaron esparcidos por el suelo. Los bomberos la ayudaron a evacuar a principios de esta semana y durmió en su coche la Nochebuena.

La mayor parte del pueblo se quedó sin electricidad y muchos estaban comprando encendedores, leña y propano, según Eric Faulkner, gerente de Mountain Hardware.

