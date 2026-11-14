Se reanudan los vuelos en EE. UU. tras cuatro horas de parálisis: 1,5 millones de varados

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó en la noche de este viernes, 13 de noviembre, la suspensión de todos los vuelos que salen de los aeropuertos del país que había ordenado poco antes de las 4:00 p. m. “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. La parálisis duró más de cuatro horas y dejó a cerca de 1,5 millones de personas varadas, según la firma de datos Cirium.

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“El tráfico aéreo debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso”, había indicado la entidad en un boletín. Los vuelos internacionales, agregó, “se gestionarán caso por caso”. Por eso, algunos vuelos hacia Europa, Asia y Hawái alcanzaron a despegar antes de que se levantara la orden.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la falla a un sistema de control aéreo “increíblemente viejo”. Según explicó, los routers que conectan los centros de control “se sobrecargaron de datos” y empezaron a entregar información inconsistente, así que decidieron apagar el sistema. En ese momento había más de 3.500 aviones en el aire, que aterrizaron siguiendo los protocolos.

Según CBS News, la red, que opera la empresa L3Harris, colapsó después de una actualización. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se tratara de un ataque contra el país.

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento”, declaró a la prensa en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump, que pasó varias horas sin pronunciarse, le dijo a Fox News que el problema parecía ser “un montón de cosas viejas y dañadas” en la infraestructura de la FAA.

Una suspensión nacional de vuelos es muy poco común en el país. La última fue en enero de 2023, cuando falló un sistema de avisos a pilotos y los despegues se detuvieron por menos de dos horas. Antes de esa, la anterior fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La orden del viernes de la FAA se dio un día después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, solicitara formalmente al Congreso USD 30.100 millones para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

“Esta inversión es fundamental para completar la modernización de nuestro espacio aéreo nacional: proporcionar una columna vertebral de telecomunicaciones resiliente para los controladores de tráfico aéreo, hardware y software modernos, torres de control de última generación e infraestructura aeroportuaria de clase mundial”, escribieron Duffy y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, en una carta a los congresistas.

Tras la crisis, Duffy subió la apuesta: “Yo pedí, el presidente pidió USD 30.000 millones. Yo quiero USD 50.000 millones”, dijo en la noche, al pedirle al Congreso “fondos de emergencia”.

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Después de más de cuatro horas, la FAA volvió a permitir los despegues de vuelos nacionales. Según un cálculo de la firma de datos Cirium, cerca de 1,5 millones de personas quedaron varadas por las cancelaciones. Una fuente de una aerolínea le dijo a CNN que el problema empezó en unos routers de la red y se extendió en cascada por todo el país. Fuentes policiales dijeron que los reportes preliminares descartan un ciberataque.

En sus primeras declaraciones sobre la suspensión de vuelos, el presidente Donald Trump le dijo a Fox News que no parece tratarse de un ciberataque ni de un problema de la inteligencia artificial instalada en la FAA. Trump señaló que se trata de “un montón de cosas viejas y dañadas en la infraestructura de la que depende la FAA para mantener los aviones en el aire”.

Algunos equipos de la FAA tienen más de 50 años, y la agencia ha hablado con el Congreso para reemplazarlos. Según Reuters, el Congreso aprobó el año pasado USD 12.500 millones para modernizar la vieja infraestructura de comunicaciones de la FAA, y este viernes la agencia y la Casa Blanca pidieron otros USD 30.100 millones.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. tuvo que desmentir la versión, que circulaba en redes y en algunos medios, de que sus radares se habían caído.

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“No hay ninguna falla en los radares”, aclaró la entidad, que explicó que lo que circulaba era contenido desactualizado de algunas páginas aisladas.

Hay señales de que la suspensión empieza a aflojar, por lo menos para algunos destinos internacionales. El aeropuerto internacional de San Francisco confirmó en un comunicado que “los vuelos con destino al Pacífico ya tienen autorización para despegar, incluidos los que van a Hawái y Asia”.

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Algunos vuelos internacionales han podido salir de los aeropuertos John F. Kennedy de Nueva York, Logan de Boston y el internacional de Filadelfia, según las aerolíneas y los datos de FlightRadar24. Entre ellos están un vuelo de Delta de Nueva York a Roma, que despegó a las 6:23 p. m., y vuelos de SAS a Copenhague, de Air France a París y de Virgin Atlantic a Londres. Un vuelo de British Airways de Filadelfia a Londres salió incluso tres minutos antes de lo previsto, según reportó The Guardian.

La FAA atribuyó la suspensión a “una interrupción temporal de las telecomunicaciones” y dijo que “todos los vuelos están localizados”. Según FlightAware, hasta ahora se han registrado 10.343 retrasos en vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos, además de 1.479 cancelaciones. No hay señales de que la falla esté resuelta.



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Según The Wall Street Journal, la falla afectaría una red de telecomunicaciones operada por la empresa L3Harris Technologies. Por esa red pasan las frecuencias de radio que usan los controladores aéreos para hablar con los pilotos. Las fuentes del diario no tienen claro si también se afectaron los radares que mantienen a los aviones separados en el aire.

Los demócratas del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes reaccionaron con indignación a la rueda de prensa del secretario Markwayne Mullin. Según ellos, Trump y su gabinete están “completamente superados” y “ni siquiera pueden explicarle con claridad a los estadounidenses lo que está pasando”.

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El comité de Comercio del Senado, de mayoría republicana y presidido por Ted Cruz, repartió la culpa. Recordó que en Estados Unidos no se construye un centro de control de tráfico aéreo en ruta desde el gobierno de Lyndon B. Johnson.

Los pasajeros que intentan comprar pasajes de último minuto en Amtrak reportan errores en la página web y en la aplicación, y les cuesta comunicarse por teléfono. La empresa de trenes dijo que tiene “un volumen de llamadas mayor al normal debido a los problemas de las aerolíneas”.

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