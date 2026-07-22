Ya hay fecha para el inicio del juicio de Nicolás Maduro en EE. UU.: esto dijo el juez

Personas se manifiestan para exigir la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en las inmediaciones de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Angel Colmenares

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El derrocado Nicolás Maduro acudió este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York para su tercera audiencia. Acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, el juez Alvin Hellerstein ya fijó la fecha para el inicio de su juicio en Estados Unidos.

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Esta última audiencia duró pocos minutos, pero tras ella se supo que el 1.º de junio de 2027 empezará el juicio en contra del exlíder chavista. “Este es un calendario realista, no creemos que vaya a retrasarse”, dijo el abogado de Maduro, Barry Pollack, ante las dudas de que las partes puedan apegarse a las fechas que propusieron para presentar pruebas, testigos y expertos.

Desde el martes se venía hablando acerca de que los fiscales federales estadounidenses y los abogados del exlíder de Miraflores y su esposa, Cilia Flores, iban a plantear junio de 2027 como la fecha en la que debía iniciar el juicio. Así lo mostró un documento del Departamento de Justicia.

¿Qué viene para el proceso judicial de Nicolás Maduro en los próximos meses?

En la audiencia de este miércoles, que duró un poco más de diez minutos, el juez Hellerstein estableció el calendario procesal del caso y confirmó que el próximo punto clave será el 17 de noviembre, cuando se prevé la discusión de las mociones relacionadas con la inmunidad de Maduro y la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para llevar adelante el proceso.

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En ese sentido, la defensa del exlíder chavista tiene los próximos meses para presentar los argumentos con los cuales buscará cuestionar la competencia de la justicia estadounidense en el caso.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que Estados Unidos llevó a cabo un ataque en Venezuela el 3 de enero. En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. Entonces, Maduro aseguró en español que era un “hombre decente” y el “presidente constitucional” de Venezuela. En marzo se presentó a la segunda audiencia. En ella se vio con el cabello más canoso.

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