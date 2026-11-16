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Yenny, Mixia y los 2.000 invisibles de Panamá: quién recicla lo que el mundo desecha

Es una noche cerrada en la Ciudad de Panamá, pero Mixia Díaz lleva una hora despierta y ya camina a su trabajo: el Cerro Patacón, un relleno sanitario que se creó el 1986 pero pronto se convirtió en el basural a cielo abierto más grande del país, a donde va a parar el 40 % de los desechos que tiran los 4,28 millones de habitantes y otros miles de turistas. 

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Rosario Marina
Mixia Diaz y Macay F. recogen plstico en el vertedero de Cerro Patacn, el 20 de marzo de 2026.
Mixia Diaz y Macay F. recogen plstico en el vertedero de Cerro Patacn, el 20 de marzo de 2026
Foto: Enea Lebrun

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Desde lo alto de la montaña de basura se ven los edificios, el canal de Panamá, los hoteles de lujo. Ahí lejos está Mixia, de 50 años, tez morena, barbijo negro, lista para buscar qué de todo ese caos se puede reciclar. “Me gustaría meterme en la universidad, me fascina lo que es el medio ambiente”, dice.

Hace 37 años que se dedica a esto: rescatar de la basura plástico o cartón que alguien tiró, pero que aún se puede transformar en otra cosa. Lo hace para comer y darle de comer a su familia, pero también para que esos desechos no se sumen a…

Por Rosario Marina

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