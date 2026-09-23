"Putin siempre está buscando a alguien que le ayude a matar más, a matar a más gente por cada kilómetro de territorio, a conquistar más…

El mandatario aseguró que la relación de defensa entre Moscú y Pyongyang está aumentando, después de que, explicó, dos soldados norcoreanos fueran capturados en Ucrania y entregados a las autoridades de Corea del Sur.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia ha reclutado a soldados de 47 nacionalidades en su guerra contra Ucrania.

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Zelenski acusa a Rusia ante la ONU de reclutar soldados de 47 nacionalidades

"Putin siempre está buscando a alguien que le ayude a matar más, a matar a más gente por cada kilómetro de territorio, a conquistar más territorio y a apoderarse de otro país, en lugar de simplemente detenerse y gobernar su propio país", declaró Zelenski.

"Sabemos que Rusia utiliza en su guerra a ciudadanos de 47 países", añadió. "Recientemente, enviamos a dos prisioneros de guerra norcoreanos a la República de Corea. A estos tipos no es fácil capturarlos con vida", añadió.

Aunque no se refirió a los colombianos, que constituyen el contingente extranjero más numeroso en las fuerzas ucranianas, ciudadanos de esta nacionalidad (principalmente exmilitares) también han sido reclutados por Rusia.

El presidente ucraniano advirtió que este invierno sus fuerzas tendrán como objetivo las instalaciones rusas de calefacción y energía.

Moscú ha atacado la infraestructura civil de calefacción y combustible de Ucrania desde el inicio del conflicto, sobre todo en invierno, para usar el frío de la región como arma contra su enemigo.

"Los ucranianos somos conscientes de que este invierno podría ser muy duro para nosotros, pero, como respuesta, no tendremos más remedio que hacer que también sea doloroso para Rusia", afirmó.

Este mensaje del mandatario llega horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revelara que Washington estaba presionando para que Rusia y Ucrania cesaran los ataques contra las infraestructuras energéticas.

Zelenski matizó que el objetivo de Ucrania no es destruir los suministros de gasolina y gasóleo de Rusia, sino privar a Moscú de la principal fuente de ingresos para financiar la guerra.

"Cuando alguien proporciona más dinero a Rusia a través del comercio, le da más tiempo a esta guerra. Por eso precisamente insistimos en limitar el comercio con el agresor y por eso estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia", afirmó.

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