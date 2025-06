Zohran Mamdani: la histórica victoria socialista que sacudió a Nueva York

El candidato a alcalde de Nueva York, el progresista Zohran Mamdani, antes de presentarse a un debate del Partido Demócrata. Foto: EFE - VINCENT ALBAN / THE NEW YORK TIMES / POOL

Zohran Mamdani, un joven socialista de 33 años, ganó las primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York, tras vencer al exgobernador Andrew Cuomo, quien era el amplio favorito del partido para estos comicios.

Su sorpresiva victoria reconfigura el mapa político de la ciudad más poblada del país, en medio de una crisis de asequibilidad y descontento con el establecimiento.

🔑 Las claves de la victoria de Mamdani:

Con 33 años y origen inmigrante, representa a una nueva generación progresista. Superó al exgobernador Cuomo con 43 % de los votos, con el 95 % escrutado. Su campaña se centró en la crisis de asequibilidad y fue impulsada por voluntarios jóvenes. Fue respaldado por Alxandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, pero rechazado por el aparato central del partido. Enfrentará a Eric Adams (como independiente) y al republicano Curtis Sliwa en noviembre.

👉 ¿Por qué importa?

Esta elección reconfigura el escenario demócrata en Nueva York y en el país. Mamdani logró lo impensable: vencer a un peso pesado como Cuomo sin maquinaria ni millones, solo con un discurso progresista, contenidos digitales y un enfoque centrado en las urgencias cotidianas. Su triunfo puede convertirse en modelo para futuras campañas de izquierda.

La elección fue una batalla simbólica entre la vieja y la nueva guardia demócrata. Cuomo, de 67 años, intentaba volver a la escena política tras su caída por denuncias de acoso. Fue respaldado por figuras como Hillary Clinton, pero sus promesas fueron vistas como parte del pasado. Mamdani, nacido en Uganda y de ascendencia india, centró su campaña en vivienda, desigualdad y juventud, atrayendo multitudes en redes sociales y en las calles.

La ciudad, una de las más caras del mundo, enfrenta una grave crisis de vivienda: una renta promedio supera los US$6.000. Mamdani propone algunas soluciones públicas para aliviar los golpes económicos, como transporte gratis, control de precios y servicios comunales.

🎤 Lo que dicen

“Los neoyorquinos se levantaron por una ciudad en la que puedan hacer algo más que sufrir”, dijo Mamdani.

Nueva York es muy cara: el problema central de cara a noviembre

La vivienda es precisamente uno de los temas que más preocupan en Nueva York, sobre todo a los jóvenes.

“Lo primero en juego es que Nueva York sea asequible”, resumió el martes Eamon Harkin, un DJ de 48 años que votó en Brooklyn.

“La ciudad es muy cara. Los trabajadores y la clase media no pueden permitirse vivir aquí”, afirmó mientras sudaba profusamente en el día más caluroso que ha vivido la ciudad en más de una década. “Para mí es el problema número uno”.

Nueva York alberga una de las mayores concentraciones de millonarios del mundo, pero alrededor de una cuarta parte de su población vive en la pobreza, según un reciente informe de la asociación Robin Hood y la Universidad de Columbia.

La propuesta de Mamdani “es demasiado extremista”, dijo Sheryl Stein, una quincuagenaria que trabaja en marketing y se registró como demócrata para votar a Cuomo.

“Me encanta la juventud, pero ver a una persona de 33 años sin experiencia dirigiendo la mayor ciudad del país y una de las mayores del mundo da bastante miedo”, declaró a la AFP.

*Con información de AFP

