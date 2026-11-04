El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, explicó en las redes sociales que él mismo…

Bob Dylan, el legendario músico estadounidense de 85 años y autor de "Like a Rolling Stone", se reunió este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano. Vestido completamente de negro, con guantes y una capucha que cubría su cabeza, el artista fue recibido por el pontífice en la biblioteca apostólica, donde ambos conversaron sentados frente a una mesa, según las imágenes difundidas por la oficina de prensa vaticana.

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Bob Dylan en el Vaticano: así fue su encuentro con el papa León XIV

El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, explicó en las redes sociales que él mismo acompañó a Dylan ante el pontífice.

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"No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa", escribió Spadaro.

León XIV ha demostrado conocer la obra del poeta de la música y hasta llegó a citarlo el pasado julio en el prólogo de un libro, "Disarmata e disarmante. La pace è un dono", para advertir de los riesgos del rearme y del uso armamentístico de la energía nuclear.

This photo taken and handout on November 4, 2026 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV during a meeting with US singer Bob Dylan in The Vatican. (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" – NO MARKETING – NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: AFP - HANDOUT

En concreto, utilizó un verso de un tema escrito por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría, y que había permanecido inédito durante medio siglo, "Go Away you bomb": "I hate you cause yer man made and man owned an’ man handled" (Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula), era la frase.

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El pasado julio León XIV ya se reunió con otro icono estadounidense del "rock", Patti Smith, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

No es la primera vez que Bob Dylan se ve cara a cara con un papa, ya que en 1997 tocó ante Juan Pablo II y cientos de miles de jóvenes presentes en un congreso eucarístico en la ciudad italiana de Bologna (norte).

El músico ha regresado ahora a Italia por una gira europea que lo llevará a cantar mañana, jueves, en Roma y el sábado en Bologna.

VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 04/11/2026.- A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV, meeting US musician Bob Dylan at the Vatican, 04 November 2026. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT

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