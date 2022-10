Boris Johnson no será candidato a Primer Ministro del Reino Unido

El ex primer ministro, Boris Johnson, durante un evento tras la muerte de la reina Isabel II. Foto: AFP - KIRSTY O'CONNOR

Tras la renuncia de la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, la mayoría de predicciones políticas indicaban que el ex primer ministro, Boris Johnson, volvería a postularse para regresar al cargo. No solo era el más opcionado para ganar, por tener los votos suficientes, sino porque su influencia en el Partido Conservador sigue están presente. Sin embargo, este domingo se supo que no se postulará para el cargo.

El regreso de Johnson al ruedo político generó revuelo en Londres la semana pasada. Según el diario The Times, el ex primer ministro iba a presentarse esgrimiendo el “interés de la nación”, una frase que molestó a muchos que siguen sosteniendo que el culpable de la crisis que enfrente Reino Unido, en parte, es Boris Johnson.

En un comunicado que hizo público hace unas horas, el ex primer ministro señaló: “En los últimos días, me he sentido abrumado por la cantidad de personas que sugirieron que debería volver a disputar el liderazgo del Partido Conservador, tanto entre el público como entre amigos y colegas en el Parlamento. La propuesta me atrajo porque llevé a nuestro partido a una victoria electoral masiva hace menos de tres años, y creo que, por lo tanto, estoy en una posición única para evitar una elección general ahora”, una situación que considera inoportuna para el momento.

Sin embargo, puntualizó: “Hay muchas posibilidades de que tenga éxito en las elecciones con los miembros del Partido Conservador y que, de hecho, me llevaría a estar de vuelta en Downing Street (la oficina del Primer Ministro británico) el viernes. Pero en el transcurso de los últimos días, tristemente, he llegado a la conclusión de que esto simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia a menos que se tenga un partido unido en el parlamento”.

Sin Johnson en la contienda, en la baraja de candidatos quedan: Rishi Sunak, exministro de Finanzas, de 42 años, y Penny Mordaunt, exministra de Defensa, de 49 años.

