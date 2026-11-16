Caso Ueno Bank en Paraguay: se entrega otro funcionario investigado junto a Santiago Peña

El viernes, la Fiscalía amplió la imputación contra Peña al acusarlo de liderar una asociación criminal, junto a cinco funcionarios del Banco Central (BCP), para proteger a Ueno Bank. El exmandatario, destituido…

El director jurídico del Banco Central de Paraguay, Aldo Javier Rodríguez González, se entregó este domingo a las autoridades después de que la Fiscalía librara una orden de detención en su contra por la causa del banco digital Ueno Bank, cuyo colapso provocó la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.

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El viernes, la Fiscalía amplió la imputación contra Peña al acusarlo de liderar una asociación criminal, junto a cinco funcionarios del Banco Central (BCP), para proteger a Ueno Bank. El exmandatario, destituido la semana pasada tras un acelerado juicio político, ya estaba imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa.

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El Ministerio Público ordenó la detención del director jurídico del BCP, Aldo Rodríguez -cuyo nombre no fue publicado por la Fiscalía, pero sí por medios locales-, en el marco del caso "que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, relacionados con el caso Ueno Bank".

La Fiscalía lo acusa de actuar junto a otras autoridades del BCP para elaborar y validar documentos con información falsa que fueron remitidos al Senado.

También se investiga "una posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad".

Según el diario local ABC, Rodríguez se entregó a la justicia horas después de que se lanzara su orden de detención.

La causa del Ueno Bank investiga a los directivos del grupo que manejaba el banco, diez de los cuales se encuentran detenidos, y también a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

El BCP informó el jueves a la AFP que ya había devuelto la totalidad de sus ahorros al 80 % de los 1,8 millones de depositantes de Ueno. Sin embargo, la mayoría del dinero depositado todavía no fue restituido, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.

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