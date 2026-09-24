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China y EE. UU. compiten por el control de la inteligencia artificial

En una conversación de tono amistoso, Donald Trump y Xi Jinping hablaron sobre los riesgos de la IA y la carrera entre ambas potencias por el liderazgo tecnológico.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
24 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
FOTODELDÍA - Washington (Estados Unidos), 24/09/2026.- El presidente de China Xi Jinping (i) y el de Estados Unidos Donald Trump (d) pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca en Washington, DC. Xi Jinping está en una visita de tres días a los Estados Unidos. EFE/JIM LO SCALZO
El presidente de China Xi Jinping (i) y el de Estados Unidos Donald Trump (d) pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca en Washington, DC. Xi Jinping está en una visita de tres días a los Estados Unidos.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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La competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial avanza cada vez con mayor rapidez y se ha convertido en un asunto estratégico para ambas potencias. La tecnología fue uno de los temas centrales de la cumbre que reunió este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, y al mandatario chino, Xi Jinping, en Washington.

Aunque ambos países buscan mantener una posición dominante en el desarrollo de la IA, también han reconocido la necesidad de establecer algún tipo de cooperación para evitar que el…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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Comentarios
  • usucapion1000(15667)Hace 15 minutos
    Ojalà venza China que no se caracteriza por ser un paìs invasor ni maltratador y sì respeta la soberanìa de otras naciones. La I.A. en mano de los gringos nos deshumanizarà y nos harà sus esclavos.
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