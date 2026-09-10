 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Choque de avión en Miami abre debate sobre necesidad de zonas de amortiguación en las pistas

Una tecnología que utiliza concreto triturable ha sido reconocida por salvar la vida de casi 500 pasajeros al ayudar a detener aviones que se salieron de la pista al aterrizar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Karoun Demirjian – The New York Times
09 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
MIAMI (United States), 07/09/2026.- An Amazon Prime Air cargo plane sits on its nose after it overshot the runway at Miami International Airport in Miami, Florida, USA, 06 September 2026. EFE/EPA/D.A. VARELA
Un avión de carga de Amazon Prime Air quedó volcado de morro tras salirse de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Foto: EFE - D.A. VARELA

Durante los últimos 30 años, cada vez más aeropuertos en Estados Unidos han instalado áreas de amortiguación de concreto triturable al final de sus pistas para ayudar a detener los aviones que se pasan de largo al aterrizar antes de que puedan chocar con algo.

El Aeropuerto Internacional de Miami, donde un avión de carga de Amazon rebasó el final de la pista el domingo, causando la muerte de cinco personas e hiriendo a otras cinco, no tiene una zona de amortiguamiento de este tipo.

Los sistemas de frenado con materiales de ingeniería, conocidos…

Por Karoun Demirjian – The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

El mundo hoy

Noticias el mundo

Noticias hoy

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido