“Cobarde”, una canción contra la violencia doméstica y de género

Yanka, la diosa musical es una artista migrante que vive en Cartagena. Foto: Mercy Corps

“Ya basta, no soy esa mujer a la que controlabas al llegar a casa. Siempre llegas borracho diciéndome cosas, me tomas, me arrastras. Me sentí muerta en vida con tanto maltrato, golpes y amenazas (…) Lo siento. Pido perdón a mi persona por aguantar todo tanto tiempo. Yo soy una mujer que merece respeto, comprensión y afecto. No soy tu saco de boxeo, tu muñeco, me cansé de eso. Lárgate de mi vida, cobarde. Vete antes de que sea muy tarde”. Con ese contundente mensaje inicia la canción “Cobarde”, de Yanka, la diosa musical, una artista venezolana migrante. Relatos: el rostro femenino de la migración venezolana en Colombia hoy)

La pieza musical, que fue presentada al público este martes, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer en Cartagena de Indias organizada por Mercy Corps, pretende ser un mensaje para las mujeres del mundo, sobre todo las migrantes, que son maltratadas física y psicológicamente digamos. (Medellín celebra el primer Festival de la Salud Menstrual en compañía de Mercy Corps)

“La canción nació porque he vivido lo que es la violencia en mi hogar y en experiencias cercanas, aparte de lo que se vive tanto a nivel nacional y mundial, en contra de la mujer migrante y no migrante. El objetivo de la canción es que no sólo sea un mensaje para las mujeres, que día a día viven el maltrato y la violencia de género, sino también para esos hombres que son abusados física, psicológica y verbalmente de una mujer”, aseguró Yanka a El Espectador. (Salud sexual de las migrantes: con pronóstico reservado)

“A través de esta canción quiero hacer un himno para que todas estas personas que se sientan identificadas digan ya basta que sea una canción de fuerza y apoyo. Romper las cadenas de silencio, ya basta, no más. Esta canción está inspirada en esas personas maltratadoras que no son capaces de asumir que, con sus actitudes, nos están causando un daño que puede ser permanente”, concluyó Yanka, quien hace seis años está radicada en la capital de Bolívar.

Después del lanzamiento de la canción “Cobarde”, continúa el evento de Mercy Corps para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En la actividad 80 mujeres en Cartagena tendrán acceso a una jornada integral de servicios presencial que busca atender de primera mano sus necesidades y consultas más urgentes. Desde servicios de salud sexual y reproductiva hasta servicios legales en asuntos migratorios estarán a disposición en la Organización Conviventia, en el barrio Villa Estrella.

Así mismo, después de la presentación musical, se llevará a cabo un conversatorio moderado por la influenciadora Mildre Cartagena. Expertas y expertos dialogarán en este espacio, que también contará con la participación de Carolina Aranzazú, de ONU Mujeres.