Colores y resistencia: Mercy Corps y Caribe Afirmativo por un futuro incluyente

La familia de Caribe Afirmativo y Mercy Corps celebrando frente a su carroza en el pride de Medellín 2023 Foto: Laura Sánchez

El pasado domingo 2 de julio, cerca de 100 mil personas salieron a las calles de Medellín a la marcha del orgullo LGBTIQ+. Mujeres besándose en la boca, hombres tomados de la mano, madres sonrientes acompañando a sus hijos, rostros pintados de neón, vestidos y tacones con piedras incrustadas y banderas de arcoíris. Estos eran algunos de los elementos que hacían de esta marcha una fiesta del color y la diversidad. Porque, claro, ante la discriminación, la fiesta es resistencia.

En medio de las masas manifestantes iba una hilera de carrozas en las que bares gais de la ciudad, alcaldías del Valle de Aburrá, empresas y organizaciones de sociedad civil se unían a la causa, arengaban y armaban farra sobre ruedas. Una de esas carrozas era la de las organizaciones Mercy Corps y Caribe Afirmativo, que tenían motivos adicionales para festejar. Estas dos organizaciones llevan tres años brindando ayuda a personas altamente vulnerables, buscando proporcionarles una vida más digna. Más allá de la festividad, la carroza simbolizaba la esperanza y el compromiso con la igualdad para migrantes, colombianos retornados y personas LGBTIQ+ empobrecidas que la han tenido más difícil en su camino hacia la aceptación e integración.

“Avanzando el Futuro”

Los esfuerzos conjuntos de Mercy Corps y Caribe Afirmativo se cristalizan en el programa “Avanzando el futuro”, un proyecto que desde hace tres años se enfoca en brindar asistencia humanitaria integral, es decir, no solo atender necesidades inmediatas, sino garantizar salud, medios de vida y protección a poblaciones vulnerables. Alejandra Zuluaga es asistente comunitaria de salud de Mercy Corps y cuenta que, en la implementación del proyecto, ha atestiguado situaciones humanitarias dramáticas, como las de madres que entierran a sus hijos porque mueren de hambre en la ciudad de Medellín. Para ella, ver eso ha sido devastador, pero encuentra un consuelo en que su trabajo tiene un impacto positivo. “Brindamos una atención integral. Al inicio, me preocupaba que las personas beneficiarias solo quisieran atender sus necesidades inmediatas, recibir un mercado, e irse. Pero no, las personas agradecen la atención jurídica o las consultas odontológicas”, afirma Zuluaga. Ella es una mujer trans y afirma que en ningún momento ha sentido discriminación en su trabajo. Por el contrario, califica su experiencia en la organización como una de “mucho crecimiento personal”.

En esto coincide Stiven Uribe, beneficiario del programa en el área de medios de vida. Stiven es el creador de la marca de lencería masculina Versátil Uderwear. Cuando se acercó a “Avanzando el Futuro”, se sorprendió con que las herramientas de emprendimiento que recibió no estaban en clave de cálculos financieros, sino de reconciliación con su propio pasado. Luego supo que sin esas herramientas no hubiera podido crear su marca. Ahora, concursa por un capital semilla de Mercy Corps.

Y es que uno de los pilares fundamentales del programa es la inserción laboral. Mercy Corps y Caribe Afirmativo brindan acompañamiento en el emprendimiento y ofrecen capital semilla para impulsar el desarrollo económico de las personas beneficiarias. Este enfoque integral busca no solo mejorar las condiciones de vida de las personas, sino también fomentar su autonomía y empoderamiento. El programa hace énfasis especial en migrantes y personas trans, pues la falta de oportunidades de trabajo ligada, a menudo, a discriminación en el mercado laboral puede llegar a ser una puerta de entrada a la explotación sexual.

Desde el inicio del proyecto hasta abril de 2023, 36.228 personas han sido beneficiarias de “Avanzando el futuro”, de las cuales 1.379 hacen parte de la población LGBTIQ+. Más de 27 mil personas han accedido a servicios de salud y más de 8.500 han recibido capacitación en herramientas para trabajar. Estas cifras se traducen en más personas llevando vidas más dignas y seguras, pero en la alianza de Mercy Corps y Caribe Afirmativo saben que estos resultados no son suficientes y que es difícil cuando no se trabaja en un lugar seguro.

En materia de derechos, Colombia es un país contradictorio. Ha tenido una política migratoria relativamente abierta y humanitaria, tiene avances importantes en legislación favorable a la población LGBTIQ+ y, según una reciente investigación de la firma Llorente y Cuenca, ha disminuido el discurso del odio en las redes sociales en contraste con un aumento de un discurso promotor de los derechos. Sin embargo, para 2021, Colombia, México y Honduras registraban el 89 % de los ataques contra las personas LGTBIQ+. Además, en 2022, el departamento de Antioquia fue la escena de 24 asesinatos de hombres gay, según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, que fueron considerados seriales.

Una Ley Integral Trans cuanto antes

La causa principal de la movilización de 2023 era el llamado por una Ley Integral Trans. Se trata de un proyecto de ley que se radicará en el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Es el fruto de años de trabajo, activismo e incidencia de líderes, lideresas, juntanzas y colectivas trans. Con esta ley se busca proteger y garantizar los derechos de las personas trans, que son, en realidad, los mismos derechos humanos: vida digna, salud, educación, trabajo, autodeterminación, entre otros que han sido históricamente negados a la generalidad de la población trans.

Para Juan Felipe Ortiz, coordinador de Caribe Afirmativo en Medellín, contar con esta ley favorecería el trabajo de su organización. “Uno de los aspectos fundamentales que debe contemplar la Ley Integral Trans es su enfoque migratorio”, afirma Ortiz. “Muchas personas migrantes llegan a nuestra ciudad y país en busca de una oportunidad para reconstruir sus proyectos de vida. Por lo tanto, es crucial que esta ley permita que las personas en situación de movilidad humana con experiencia de vida trans puedan tener una vida digna en nuestro país”. De acuerdo con Ortiz, y en esto coincide con la literatura y demás personas expertas en la materia, las personas trans y migrantes, históricamente, han sufrido una vulneración constante debido, en parte, a la falta de una ley que proteja a las personas trans en general. Esto ha llevado a que continúen en situaciones de empobrecimiento y sean víctimas de violencias basadas en el prejuicio y el odio, manifestadas a través de mensajes discriminatorios.

Por eso, desde Caribe Afirmativo y Mercy Corps coinciden en la urgencia del debate y la aprobación de esta ley. Por su parte, Caribe Afirmativo ha aportado insumos investigativos que, esperan, tengan incidencia sociopolítica y de derechos humanos en la nueva ley.

Por eso, el pasado 2 de julio, mientras la carroza de Mercy Corps y Caribe Afirmativo se desvanecía en el horizonte de las masas de manifestantes, el mensaje resonaba claro: Ley Integral trans ¡Ya!.

