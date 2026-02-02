Costa Rica consolida su giro a la derecha: así es Laura Fernández, la presidenta electa

La candidata derechista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, pronuncia un discurso de victoria este domingo, en San José (Costa Rica), al ser electa como nueva presidenta. Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

Con la elección este domingo de la oficialista Laura Fernández como la próxima presidenta para el periodo 2026-2030, Costa Rica ratificó el giro hacia la derecha y se encamina a cambios “profundos e irreversibles”, mientras que la oposición ha advertido que no permitirá “cosas indebidas”.

La presidenta electa, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, anunció este domingo en su discurso de victoria un “cambio profundo e irreversible” para fundar “la tercera república”, y prometió a la oposición que su Gobierno será de “diálogo y conciliación”.

“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, politóloga de 39 años, no detalló los cambios que quiere impulsar en la “tercera república”, pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

La presidenta electa, quien obtuvo el 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda, dijo que ella es “una demócrata convencida” y una “defensora de la libertad, de la vida y de la familia”.

Fernández también sostuvo una llamada con el presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad y de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación, a quien agradeció el “ejemplo” dado a lo largo de su Gobierno.

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica

Fernández, politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.

La presidenta electa de Costa Rica fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha proclamado como su “heredera” y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

Durante la campaña de Fernández fueron usuales los cánticos de “¡Viva Chaves!” por parte de ella, los otros líderes del partido y de sus seguidores.

La candidata participó a finales de enero en la presentación de un documental llamado ‘Los inesperados’, en el que se exalta la figura de Chaves en la construcción de su movimiento político.

Fernández ha dejado abierta la posibilidad de ofrecerle un cargo de ministro a Chaves, al que califica como “un hombre brillante”, y ha seguido la línea del mandatario de criticar constantemente al Poder Judicial y al Legislativo, a los que culpan del aumento de los homicidios y la violencia asociada al narcotráfico.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.

“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías”, expresó Fernández el pasado 26 de enero durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina.

La candidata oficialista dijo que el levantamiento de garantías está establecido en la Constitución Política y que ello “permitiría, con un procedimiento especial y extraordinario, sacar de circulación a criminales que están identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven”.

Uno de los objetivos de Fernández durante la campaña era conseguir 40 de los 57 diputados que integran el Legislativo, con el fin de facilitar la aprobación de reformas al Poder Judicial, el endurecimiento de leyes y evitar el bloqueo a las iniciativas que su partido presente.

Figuras del Partido Pueblo Soberano como el candidato a diputado Nogui Acosta y la cercana asesora de Chaves, Pilar Cisneros, revelaron que uno de los objetivos del partido es una reforma constitucional para aprobar la reelección consecutiva.

Estas propuestas han sido tildadas por varios de los candidatos rivales como autoritarias y un riesgo para la democracia costarricense, y algunos como el izquierdista Ariel Robles hasta llegaron a mencionar el riesgo de que se quiera instaurar una dictadura.

“Esto es una fiesta democrática y tenemos que agradecerle a Dios por nuestro país y por la estabilidad democrática que yo siempre voy a cuidar”, expresó Fernández a los medios de comunicación este domingo.

Fernández, casada y madre de una niña, ha prometido continuar proyectos del Gobierno de Chaves como Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicos y la ampliación de puertos y aeropuertos.

