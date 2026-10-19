 

Disturbios en Francia ponen a Macron contra las cuerdas a pocos meses de las elecciones

Tras una jornada violenta en las calles de diferentes ciudades francesas, lo dicho por el presidente en las últimas horas, condenando lo sucedido, no apacigua las dudas y los reclamos de diferentes sectores sociales. Mientras las fuerzas políticas se culpan las unas a las otras, de cara a los comicios de 2027, el país espera más movilizaciones en las próximas semanas.

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Redacción Mundo

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