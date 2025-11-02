EE. UU. mata a tres personas en otro ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el nuevo ataque en el Caribe. Foto: EFE - DITA ALANGKARA / POOL

Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe dejó tres muertos el sábado, según confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Se trata del decimosexto operativo de este tipo desde septiembre, una campaña que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que Naciones Unidas y varios gobiernos latinoamericanos consideran una violación del derecho internacional.

“Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos”, afirmó Hegseth en un mensaje en la red X, en el que acompañó sus palabras con un video del ataque.

Las imágenes muestran el impacto de un proyectil sobre una lancha, que estalla en llamas. Sin embargo, las áreas clave del video están difuminadas, lo que impide verificar cuántas personas iban a bordo o si había carga alguna.

“Estos narcoterroristas transportan droga a nuestras costas para envenenar a estadounidenses en casa, y no van a tener éxito. El Departamento los tratará EXACTAMENTE como tratamos a Al Qaeda. Seguiremos buscándoles, localizándoles, cazándoles y matándoles”, añadió el secretario de Defensa.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Desde el inicio de esta ofensiva, al menos 64 personas han muerto en ataques similares en el Caribe y el Pacífico, según datos recopilados por medios internacionales.

Solo se conocen tres sobrevivientes: un colombiano, un ecuatoriano y una tercera persona no identificada que escapó de un bombardeo en el Pacífico la semana pasada. Washington no ha ofrecido pruebas sobre la naturaleza de las embarcaciones atacadas ni sobre la identidad de las víctimas.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió el viernes al gobierno estadounidense detener de inmediato estos ataques.

“Estas personas han sido asesinadas en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”, señaló el funcionario.

Diversos expertos en seguridad y derechos humanos han calificado las operaciones como ejecuciones extrajudiciales, incluso si sus blancos fueran efectivamente narcotraficantes.

El presidente Donald Trump ha anunciado que esta campaña entrará pronto en una “segunda fase”, que incluiría operaciones terrestres y misiones de la CIA en territorio venezolano. Washington asegura que su objetivo es “proteger a los estadounidenses de los cárteles de la droga”.

Sin embargo, las críticas internacionales crecen. Las imágenes de las explosiones en mar abierto, sin pruebas ni juicios, reavivan el debate sobre si la guerra contra el narcotráfico se ha convertido, otra vez, en una guerra sin ley.

Por su parte, Nicolás Maduro ha acusado a Washington de usar la lucha antidrogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas. La Casa Blanca sostiene, en cambio, que el gobierno venezolano forma parte del llamado cartel de los Soles, y ha duplicado a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro.

