Tras diez años de la firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, conviene recordar que su fortaleza empieza en la Constitución. El Acto Legislativo 02 de 2017 dispuso que las instituciones del Estado cumplan de buena fe lo pactado, con estabilidad y seguridad jurídica durante tres periodos presidenciales. La Corte Constitucional, por su parte, en la sentencia C-630 de 2017, señaló que el acuerdo orienta la interpretación y el desarrollo de las normas que lo implementan. Ese anclaje convirtió un pacto entre partes en un compromiso que atraviesa los cambios de gobierno, y es también la puerta por la cual la experiencia…

Tras diez años de la firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, conviene recordar que su fortaleza empieza en la Constitución. El Acto Legislativo 02 de 2017 dispuso que las instituciones del Estado cumplan de buena fe lo pactado, con estabilidad y seguridad jurídica durante tres periodos presidenciales. La Corte Constitucional, por su parte, en la sentencia C-630 de 2017, señaló que el acuerdo orienta la interpretación y el desarrollo de las normas que lo implementan. Ese anclaje convirtió un pacto entre partes en un compromiso que atraviesa los cambios de gobierno, y es también la puerta por la cual la experiencia colombiana se volvió un hito internacional.

La dimensión internacional del proceso se aprecia desde su origen. La comunidad internacional estuvo presente desde las negociaciones en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes y con Venezuela y Chile como acompañantes, y después con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que creó misiones políticas para verificar primero el cese al fuego y la dejación de armas, y luego la reincorporación y las garantías de seguridad. Esa presencia temprana dio confianza a las partes y legitimidad al proceso ante el mundo.

El contenido del acuerdo se construyó sobre normas internacionales ya reconocidas. En materia de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz asumió los estándares del Derecho Penal Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, de modo que los crímenes de guerra y de lesa humanidad quedan fuera de toda amnistía. La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas atendieron el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer lo ocurrido y a preservar la memoria. El capítulo sobre dejación de armas y reincorporación recogió las prácticas internacionales de desarme, desmovilización y reintegración, adaptadas a la realidad colombiana. Al cerrar en 2021 su examen preliminar sobre Colombia, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tuvo en cuenta ese marco de justicia transicional para cerrar la causa abierta sobre Colombia. Así, el Sistema Integral para la Paz ofrece hoy a otros procesos una experiencia concreta sobre cómo articular verdad, justicia, reparación y no repetición.

Publicidad

La participación internacional continuó en la etapa de implementación. La Misión de Verificación de Naciones Unidas, creada por el Consejo de Seguridad en 2017, presenta informes trimestrales sobre el avance del acuerdo, y su mandato se amplió en 2021 para verificar las sanciones propias de la JEP y en 2023 para acompañar el Capítulo Étnico y la Reforma Rural Integral. La Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, por mandato de las partes firmantes, hace seguimiento a las 578 disposiciones del acuerdo mediante la Matriz de Acuerdos de Paz, como integrante del Componente Internacional de Verificación. La MAPP OEA, por su parte, acompaña desde los territorios las dinámicas del conflicto y la construcción de paz. Estas miradas se complementan y ofrecen datos comparables con otros procesos. Un seguimiento riguroso y respetuoso, que toma como guía el texto del acuerdo y la Constitución, es la mejor forma de contener los ataques contra este acuerdo histórico, porque lleva la conversación al terreno de los hechos verificables.

El mandato de la Misión de Verificación ha cambiado en los últimos años. En octubre de 2025 el Consejo de Seguridad la renovó por un año y dejó por fuera la verificación de las sanciones propias de la JEP y del Capítulo Étnico. El 30 de octubre de 2026 volvió a renovarla, hasta octubre de 2027, con un enfoque centrado en la reincorporación y las garantías de seguridad, excluyendo la verificación de la Reforma Rural Integral, a petición del gobierno actual. Estas decisiones del Consejo y de los Estados que lo integran dejan sin observación internacional directa asuntos centrales para las víctimas, los pueblos étnicos y las comunidades rurales. Sin embargo, y, afortunadamente, el Instituto Kroc mantiene el monitoreo sobre la integralidad del Acuerdo.

Cuando la verificación internacional se concentra en menos asuntos, el seguimiento desde Colombia cobra más importancia, y todo el andamiaje internacional necesita interlocutores dentro del país. Los informes técnicos cobran mayor valor cuando una ciudadanía informada los conoce y los discute. Organizaciones sociales, universidades y comunidades pueden y deben documentar y difundir el avance de las sanciones propias de la JEP, del Capítulo Étnico y de la Reforma Rural Integral, y llevar esa información al Instituto Kroc y a la comunidad internacional. Ahí tienen un lugar las organizaciones sociales que abordan temas con impacto internacional, un campo en el que en Colombia ha faltado una perspectiva ciudadana. La política exterior y el derecho internacional suelen percibirse como asuntos de especialistas, aunque están en el origen y en la vida cotidiana del Acuerdo. Por eso son tan valiosas las iniciativas nuevas que surgen desde la sociedad civil para tratar estos asuntos. Su aporte consiste en poner el conocimiento y la trayectoria acumulados en estos temas al servicio de procesos complejos, que enfrentan con frecuencia ataques y que deben defenderse por su valor social e histórico, y en acercarlos a la gente.

Este aniversario es una buena ocasión para invitar a universidades, organismos internacionales, medios y cooperantes a respaldar estas novedosas apuestas, y a más organizaciones a sumarse con investigación, pedagogía y veeduría. Un acuerdo cuidado por muchas manos, con datos, con la Constitución como guía y con las víctimas en el centro, cuenta con un seguro sólido frente a los vaivenes políticos y tiene la vocación de instalarse con mayor contundencia dentro de la ciudadanía colombiana, que es, al final, su principal beneficiaria.

@verticepolexterior

X: @verticepolext

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com