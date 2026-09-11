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El mundo que nació después del 11-S: así cambió la vida tras el ataque a las Torres Gemelas

Los efectos del ataque contra las Torres Gemelas siguen presentes incluso para quienes no habían nacido: el 11-S cambió la seguridad, la política internacional y la forma de mirar a otras culturas.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
11 de septiembre de 2026 – 06:00 a. m.
Durante los atentados a las Torres Gemelas, la capacidad de decisión se redujo a seguir los instintos, nadie sabía cómo responder ante la incertidumbre y el miedo.
Durante los atentados a las Torres Gemelas, la capacidad de decisión se redujo a seguir los instintos, nadie sabía cómo responder ante la incertidumbre y el miedo.
Foto: Alejandro Éder - Alejandro Éder

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Es probable que muchos hayan escuchado la pregunta: ¿dónde estaba cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en 2001? Las personas que lo vivieron se acuerdan vívidamente del día, el lugar y la hora en la que sintonizaron las noticias o vieron el caos en la ciudad de Nueva York ante el acto terrorista. Pero para muchos de la generación Z, hoy adultos, ese lugar podía ser una cuna. En ese momento llevaban pañales o apenas estaban aprendiendo a hablar y caminar. Otros ni siquiera habían nacido.

Sin embargo, el ataque terrorista contra las Torres…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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