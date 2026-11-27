Los dos mandatarios acordaron aplazar la cita por la emergencia que vive Piura, en el norte peruano, donde las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño han dejado barrios enteros bajo el agua. Era el primer encuentro de este tipo entre los dos países en cinco años.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este viernes que no viajará a Barranquilla el próximo 3 de diciembre, donde iba a reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

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El Niño le aguó la cumbre de Barranquilla a De la Espriella y Keiko Fujimori

“Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones”, escribió Fujimori en su cuenta de X. “Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas”, agregó.

La decisión llegó el mismo día en que el Senado peruano iba a debatir y votar el permiso para que la mandataria saliera del país. Según el diario La República de Perú, Fujimori le pidió a su vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, que retirara la solicitud ante el Parlamento. Hasta ahora no hay una nueva fecha para la reunión.

De acuerdo con EFE, Piura volvió a inundarse en parte durante la noche del jueves. En algunos sectores el agua llegó a un metro de altura porque el drenaje de la ciudad colapsó, y algunos vecinos tuvieron que salir de sus casas en kayak hacia las zonas secas. Los pronósticos prevén que El Niño de los próximos meses tenga una magnitud extraordinaria.

La respuesta del Gobierno ya recibe críticas en Lima. El diputado de Renovación Popular por Piura, Félix Chang, dijo en Canal N que cientos de familias quedaron atrapadas en sus viviendas y que en la urbanización Ignacio Merino el agua alcanzó entre uno y un metro y medio.

Chang también denunció que varias motobombas no funcionaron en las primeras horas porque no había combustible ni personal para operarlas. El congresista alertó sobre el riesgo de una crisis sanitaria por el colapso de los desagües, en una región que además enfrenta brotes de dengue, y mencionó como zonas afectadas a Sullana, Tambogrande, Morropón y Las Lomas.

La senadora Nora Bonifaz, de Buen Gobierno, también cuestionó la reacción del Ejecutivo y planteó que el Congreso cite a los ministros para que expliquen qué medidas han tomado, informó el mismo diario.

La cita en Barranquilla buscaba reanudar el diálogo presidencial entre los dos países. Según La República, la agenda incluía una reunión privada entre Fujimori y De la Espriella, una sesión con los ministros de ambos gobiernos, la firma de la Declaración Presidencial de Barranquilla y un plan de acción con compromisos para 2027.

El último Gabinete Binacional se celebró en Villa de Leyva en enero de 2022, entre Iván Duque y Pedro Castillo. Después la relación se congeló. Gustavo Petro reclamó la libertad de Castillo, detenido tras su intento fallido de autogolpe a finales de 2022, y no reconoció la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte.

Los gabinetes binacionales, cabe recordar, son el espacio de más alto nivel de la relación bilateral. En ellos, los presidentes y sus ministros se reúnen una vez al año para tratar temas comunes, sobre todo de integración.

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