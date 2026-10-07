Elecciones en Israel: Netanyahu llega a las urnas por primera vez desde el atentado de Hamás

Este 7 de octubre se cumplen tres años del ataque de Hamás que dejó 1.221 muertos y 251 rehenes en Gaza. El 27 de octubre, Israel irá a las urnas por primera vez desde ese día. Netanyahu se ha proclamado como el defensor de los israelíes, pero hoy la confianza en él se ha desplomado y las encuestas lo ponen por debajo de su principal rival, Gadi Eisenkot.