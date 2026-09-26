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Entre dudas y expectativas: qué piensan los venezolanos de Delcy Rodríguez y Trump

La imagen de Delcy Rodríguez junto a Donald Trump refleja el giro en la relación entre Caracas y Washington, pero también las dudas que persisten entre los venezolanos sobre el rumbo del país, el poder de la presidenta encargada y los acuerdos petroleros con Estados Unidos.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
26 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
AME9823. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 22/09/2026.- Fotografía difundida en la cuenta oficial de Telegram Prensa Presidencial de Venezuela en la que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), posa junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York.
Foto: EFE - Prensa Presidencial de Venezuela

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Una foto puede decir más que mil palabras y, en otros casos, dejar un silencio absoluto por el impacto que provoca. Ese parece ser el sentimiento de algunos venezolanos frente a la imagen de la reunión entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicada por la propia gobernante. En la fotografía, ambos aparecen sonrientes: Rodríguez hace la señal de paz, mientras Trump levanta el pulgar en señal de aprobación.

Rodríguez viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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