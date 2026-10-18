Estampida en celebración religiosa hindú en India deja al menos 19 muertos

Aunque jefe de gobierno del estado de Bengala Occidental, Suvendhu Adhikari anunció inicialmente que había 17 fallecidos, la agencia Press Trust of India (PTI) informó luego que el número de muertos aumentó a 19, citando una…

Al menos 19 personas murieron y otras 25 resultaron heridas el sábado, 17 de octubre, tras una estampida durante la celebración religiosa hindú, Durga Puja. Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió en la ciudad de Calcuta, en el este de India, y habría sido provocada, probablemente, por lluvias repentinas.

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Aunque jefe de gobierno del estado de Bengala Occidental, Suvendhu Adhikari anunció inicialmente que había 17 fallecidos, la agencia Press Trust of India (PTI) informó luego que el número de muertos aumentó a 19, citando una declaración posterior del jefe de gobierno estatal. Adhikari confirmó que entre las víctimas hay una niña de siete años.

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El incidente, además, dejó a otras 25 personas heridas. Sobre las víctimas mortales, la PTI afirmó que nueve cuerpos han sido entregados a sus familias.

Un alto responsable policial en el lugar dijo a la AFP que un anuncio provocó "alboroto" después de que empezara a llover por la noche. "La multitud que esperaba fuera (…) empujaba, tiraba y se precipitaba hacia adelante y cayó al suelo, lo que provocó la estampida", agregó.

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Según el medio Indian Express, los videos filmados antes de la estampida parecen mostrar grandes concentraciones de personas esperando para entrar en el pabellón, en una zona con callejones estrechos que solo permiten el paso de unas pocas personas a la vez.

Por su parte, el primer ministro Narendra Modi afirmó que la estampida en Calcuta "es desgarradora". "Mis condolencias a las familias en duelo. Deseo una pronta recuperación a los heridos", escribió en una breve publicación en Facebook.

¿Qué se celebra en la Durga Puja?

De acuerdo con la Unesco, el “Durga Puja” tiene lugar en septiembre u octubre de cada año en Calcuta, capital del estado indio de Bengala Occidental, pero también se celebra en otras partes del país y entre la diáspora bengalí. Esta festividad de diez días de duración está dedicada a la veneración de Durga, diosa madre de la religión hindú.

El evento, agrega la organización, ofrece una ocasión para la colaboración entre artistas y diseñadores. "La creación de grandes instalaciones y pabellones en las zonas urbanas, la ejecución de músicas tradicionales bengalíes con acompañamiento de tambores y la celebración de actos de adoración a la diosa", son elementos característicos de esta festividad.

En 2021 fue inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese mismo año, la Unesco reconoció el Durga Puja como “la mejor manifestación pública de religión y arte, y un terreno fértil para artistas y diseñadores colaborativos”.

Sin embargo, en este tipo de eventos multitudinarios como festivales religiosos sueles registrarse hechos como el del sábado, debido a la mala organización y deficiencias en materia de seguridad. En 2025, una estampida en la Kumbh Mela, la concentración religiosa más importante de India, causó la muerte de 30 personas.

Ese mismo año, 36 personas fallecieron tras una estampida en un mitin de campaña de un popular actor convertido en político en el estado sureño de Tamil Nadu. En 2024, 121 personas murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh durante una concentración religiosa hindú.

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