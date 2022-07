Al menos 15 personas murieron en el ataque a una residencia en el este de Ucrania

El edificio de cuatro plantas recibió el impacto de un misil ruso Uragan, explicó a través de Telegram Pavlo Kyrylenko, gobernador de la región de Donetsk. Algunos periodistas de la AFP que llegaron al lugar poco después del ataque vieron una parte del edificio destruida y a los rescatistas apartando escombros con la ayuda de una pala excavadora. Foto: National police press service /

El bombardeo ruso en el este ucraniano se produjo durante la noche en Chasiv Yar, una pequeña ciudad de 12.000 habitantes al sureste de Kramatorsk. Los servicios de rescate afirman que todavía hay 24 personas bajo los escombros, de donde ya salvaron a cinco.

El edificio de cuatro plantas recibió el impacto de un misil ruso Uragan, explicó a través de Telegram Pavlo Kyrylenko, gobernador de la región de Donetsk. Algunos periodistas de la AFP que llegaron al lugar poco después del ataque vieron una parte del edificio destruida y a los rescatistas apartando escombros con la ayuda de una pala excavadora. “Estaba en el dormitorio cuando todo empezó a temblar. Me salvé porque la onda expansiva me propulsó hasta el baño”, contó una vecina que no quiso dar su nombre.

Según las cifras que se conocen, 591 civiles han muerto y 1.548 han resultado heridos en la región de Donetsk desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, dijo Kyrylenko, quien el viernes afirmó que Moscú preparaba “nuevas acciones” en el este.

El ejército ruso, que reivindicó a principios del mes haber tomado el control de la región de Lugansk, busca ahora hacerse con Donetsk, lo que le permitiría controlar toda la cuenca minera del Donbás. Los separatistas prorrusos controlan parte de esta área desde 2014.

“Objetivos civiles”

El Estado Mayor ucraniano informó el sábado de bombardeos rusos en el este y en Járkov (noreste), pero la única ofensiva terrestre se dio en Dolomitne, cerca de Bakhmut.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó ayer a Moscú de atacar “deliberada e intencionalmente objetivos civiles, casas y personas”. Además, las autoridades locales ucranianas acusaron al ejército ruso de incendiar campos de cultivo para arrasar las cosechas. Por su parte, Kiev aseguró haber atacado dos “puntos de mando” y a unos almacenes rusos en la región ucraniana de Chornobaivka (sur).

En Járkov, la segunda ciudad más poblada del país, el gobernador Oleg Synegubov anunció en Telegram que los ataques con misiles contra un “centro educativo” y una casa dejaron un herido. También se informó de bombardeos cerca de Siversk y Sloviansk (este), y en Mikolaiv (sur).

El representante en Moscú de la república separatista de Lugansk, Rodio Mirochnik, declaró el domingo en Telegram que se había iniciado una ofensiva en la frontera entre Donetsk y Lugansk, avanzando “contra Siversk desde el norte” y que, “tras combates”, la localidad de Grygorivka fue “capturada”. Añadió que sus “tropas llevan a cabo operaciones para liberar Serebrianka”, un municipio de la zona.

Turbinas del Nord Stream

En el frente económico, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el domingo que el bloqueo a las exportaciones de granos de Ucrania impuesto por Rusia pudo haber contribuido a los disturbios en Sri Lanka y expresó su temor de que esto pueda generar otras crisis. “Estamos viendo el impacto de esta agresión rusa en todos lados. Puede haber contribuido a la situación en Sri Lanka, estamos preocupados por las implicaciones en todo el mundo”, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos a los periodistas.

El responsable estadounidense reiteró su llamado para que Rusia deje salir los 20 millones de toneladas de grano de Ucrania. “Constatamos en todo el mundo una inseguridad alimentaria creciente, que se ha visto exacerbada de forma considerable con la agresión de Rusia contra Ucrania”, declaró.

Canadá decidió el sábado, a pesar de las sanciones impuestas a Rusia, devolver a Alemania unas turbinas para el gasoducto ruso Nord Stream que estaban siendo reparadas en el país americano, desoyendo la petición de Kiev de no “plegarse al chantaje del Kremlin”. “Canadá dará a Siemens Canada un permiso revocable y por tiempo limitado para devolver a Alemania las turbinas de Nordstream 1 que fueron reparadas, lo que mantendrá la capacidad de Europa para conseguir una energía fiable y abordable”, declaró el ministro de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson. El grupo gasístico ruso, Gazprom, había justificado a mediados de junio la reducción de las entregas de gas a Alemania por la necesidad de reparar estas turbinas.

En Rusia, donde la mayoría de la información independiente ha sido reprimida, el sitio web del periódico alemán Die Welt fue bloqueado a pedido de la Fiscalía, informaron el domingo las agencias de prensa rusas.

