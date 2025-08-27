Alemania reintroduce el servicio militar para defenderse de la “amenaza rusa”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprobó un proyecto para promover el servicio militar voluntario, el funcionario aseguró que "el objetivo común es reforzar el personal del ejército alemán según las necesidades actuales". Foto: EFE - CLEMENS BILAN

El Gobierno alemán, encabezado por Friedrich Merz, aprobó este miércoles un proyecto que restablece el servicio militar en el país. La medida, que se aplicará a partir de 2026, tendrá carácter voluntario en su primera fase y busca fortalecer la defensa ante la creciente tensión con Rusia. Todos los jóvenes de 18 años deberán responder si están dispuestos a servir, además, quienes participen cumplirán un período mínimo de seis meses.

Un paso clave para la seguridad alemana

“Nuestro objetivo común es reforzar el personal del ejército alemán según las necesidades actuales. Queremos hacer más atractivo el servicio militar y atraer a más jóvenes al servicio de las Fuerzas Armadas. Se trata de un paso importante”, afirmó Merz tras la reunión del gabinete, celebrada en el Ministerio de Defensa, para enviar el mensaje de que “la seguridad ocupa un lugar destacado en la agenda política del gobierno”.

El canciller añadió que, si es necesario, realizará ajustes, dejando abierta la posibilidad de que el servicio se convierta en obligatorio. Pues, desde 2011, Alemania cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, y ahora busca un cambio ante la actual situación internacional.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, señaló que “unas Fuerzas Armadas que operen adecuadamente es un requisito previo para que el país funcione”, y aseguró que la reforma pretende aumentar los efectivos “a largo plazo”. Según el funcionario, el objetivo es cambiar la mentalidad social, especialmente entre los jóvenes, y “promover la responsabilidad por este servicio al país”.

“El ejército alemán debe crecer, la situación de seguridad internacional, sobre todo la actitud agresiva de Rusia, lo exige. No solo necesitamos unas tropas bien equipadas, en eso estamos trabajando a toda máquina, llevamos dos años y medio haciéndolo y no vamos a parar. Pero también necesitamos un ejército con una dotación de personal sólida”, dijo Pistorius.

La declaración se enmarca en un contexto en el que Alemania ha incrementado su gasto en defensa por la amenaza “activa y agresiva” que representa Rusia, según Merz. De hecho, en junio de este año, el país anunció que triplicará ese gasto, pasando de 2,4 % del PIB en 2025 a 3,5 % para 2029.

Cómo funcionará el nuevo servicio militar

El primer paso para la implementación del proyecto será enviar cartas a todos los nacidos desde enero de 2008 para saber si desean alistarse. Aunque el esquema es voluntario, el texto legal contempla un plan B: volver a la obligatoriedad si el número de reclutas no es suficiente o si la seguridad europea se deteriora. “Si en el transcurso de los próximos uno, dos o tres años vemos que no se alcanzan los objetivos, entonces hemos establecido en la ley un mecanismo que conducirá a un compromiso mayor, que requerirá una nueva decisión del gabinete y del Parlamento”, explicó Merz.

El objetivo es aumentar los efectivos hasta 260.000 hacia el final de la década, frente a los 183.100 actuales. A esto se sumaría el fortalecimiento de la reserva, que pasaría de 100.000 a 200.000 integrantes, cifras que, aún así, no serían suficientes, pues según Carsten Breuer, inspector general de las Fuerzas Armadas, el país necesita un total de 460.000 militares para garantizar su defensa y la de la OTAN.

Para captar personal, se ofrecerán incentivos: un salario neto aproximado de 2.300 euros para los rangos iniciales, alojamiento y alimentación gratuitos, transporte en tren sin costo, cobertura médica y primas por prolongar el servicio. También se incluirán beneficios formativos, como cursos profesionales y la posibilidad de obtener el carné de conducir.

Requisitos y diferencias por género

En el caso de los hombres, estos se verán obligados completar un cuestionario digital que tiene como objetivo determinar cuántos jóvenes están dispuestos a servir de forma voluntaria. En caso de no llenarlo estarán bajo sanción, mientras que las mujeres no se verán obligadas.

La razón de lo anterior es que tras la suspensión del servicio, en 2011, la Constitución alemana mantiene que el deber militar solo aplica para los hombres. Entonces, como la obligación nunca se eliminó, sino que se interrumpió, el gobierno puede reactivarla para ellos sin cambios legales. En contraste, para imponer la misma exigencia a las féminas sería necesaria una reforma constitucional.

El formulario pedirá información personal, nacionalidades adicionales, nivel académico y una autoevaluación física. Los seleccionados serán sometidos a un examen médico, y a partir de 2028 esa prueba será obligatoria para todos los hombres entre 18 y 25 años, incluso si no expresaron interés en servir. El objetivo de esto es determinar “cuántos reclutas están realmente disponibles para el servicio militar”, en caso de que este se vuelva una exigencia.

Junto al proyecto, el Ejecutivo anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que se reunirá en situaciones críticas, definirá respuestas rápidas y diseñará estrategias ante amenazas, con el objetivo de coordinar de manera integral la política de defensa.

