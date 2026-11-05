“Tras una amenaza de bomba, se activaron los procedimientos de seguridad establecidos en relación con tres…

Al menos 15 vuelos en rutas de toda Europa se han visto afectados por amenazas de bomba este jueves. Dos días antes, el martes 3 de noviembre, unas siete aeronaves en rutas de España, Italia y Bulgaria tuvieron perturbaciones en su agenda luego de que recibieron amenazas similares. El lunes, un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta Londres Luton-Sofía también fue desviado a Budapest tras recibirse una amenaza de bomba durante el vuelo.

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Nuevas amenazas de bomba en aviones en toda Europa: lo que se sabe

“Tras una amenaza de bomba, se activaron los procedimientos de seguridad establecidos en relación con tres aviones de Ryanair que operaban vuelos regulares a Sofía desde Madrid, Copenhague y Londres”, señaló el Ministerio de Transportes de Bulgaria.

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“Las tripulaciones de vuelo y la aerolínea decidieron que los vuelos procedentes de Madrid y Copenhague continuarían hasta el aeropuerto de Sofía, mientras que el vuelo procedente de Londres sería desviado al aeropuerto de Plovdiv”, agregó.

Las rutas afectadas el jueves cubren desde Irlanda y Portugal hasta Dinamarca y Finlandia en el norte del continente. Según The Guardian, esta es la lista de rutas afectadas:

Vuelo EI-DEH de Aer Lingus procedente de Dublín con destino a Roma, desviado a Évreux, Francia

Vuelo FR6410 de Ryanair de Madrid a Sofía

Vuelo FR3606 de Ryanair de Copenhague a Sofía

Vuelo FR1730 de Ryanair procedente de Londres Stansted con destino a Sofía, desviado a Plovdiv, Bulgaria

Vuelo LO235 de LOT Polish Airlines de Varsovia a Bruselas

Vuelo W46387 de Wizz Air desde Milán Malpensa a Varsovia-Okęcie, desviado a Viena, Austria

Vuelo AY1761 de FinnAir desde Helsinki a Roma Fiumicino

Vuelo AY 1471 de FinnAir de Helsinki a Viena

Cuatro vuelos actualmente no identificados con destino a Praga

Vuelo W43064 de Wizz Air desde Milán-Malpensa a Bucarest

Vuelo A3552 de Aegean Airlines desde Tesalónica a Milán-Malpensa

Vuelo FR8953 de Ryanair desde Oporto a Milán-Malpensa

En algunos casos, como en el de Italia, las amenazas se han recibido por correo electrónico. Las operaciones en el aeropuerto Fiumicino de Roma no se han visto suspendidas. Compañías como FinnAir, que recibió dos amenazas, han señalado que estas han sido “infundadas o falsas". Sin embargo, varios aviones se encuentran en espera en todo el continente por precaución.

Vea también: Amenazas de bomba desatan alertas en aeropuertos europeos: ¿qué pasó?

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha declarado que es "demasiado pronto para sacar conclusiones sobre si los incidentes denunciados están relacionados", pero está “siguiendo de cerca la situación y estamos en contacto con los Estados miembros afectados y la Agencia Europea de Seguridad Aérea”.

“He solicitado a las autoridades nacionales, responsables de evaluar las amenazas a la seguridad, investigar incidentes e implementar las medidas de seguridad aérea adecuadas, que cooperen estrechamente con los operadores aeroportuarios, las aerolíneas y las fuerzas del orden”, dijo Tzitzikostas.

Aunque ningún país se ha atribuido la responsabilidad de las amenazas, se ha apuntado tanto a Rusia como a Irán de lo que se describe como "ataques híbridos" y actos de sabotaje.

"Estas amenazas a la aviación coinciden con los ciberataques a los sistemas de refrigeración de los supermercados en toda Europa", señaló Eliran Almog, director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad aeronáutica Cyviation.

Tanto Moscú como Teherán niegan cualquier campaña de este tipo, de acuerdo con CBS news.

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