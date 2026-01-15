Así cayeron tres redes que introducían cocaína colombiana en España

Imagen de referencia de cocaína incautada en España. Foto: EFE - Ramón de la Rocha

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon en España tres organizaciones criminales vinculadas con el Balkan Cartel, que trabajaban de manera coordinada para introducir cocaína colombiana asaltando buques portacontenedores con técnicas militares y armas de guerra.

En la operación fueron detenidas 30 personas y se intervinieron 2.475 kilos de cocaína y armas de guerra, informó este jueves el Ministerio del Interior.

Las organizaciones criminales detrás de la cocaína colombiana

La investigación comenzó en octubre de 2024 tras la aprehensión de 88 kilos de cocaína en el interior de un vehículo en la localidad de Mijas, en el sur del país.

Los agentes detectaron entonces la existencia de tres organizaciones criminales dedicadas a la introducción de la droga en España que trabajaban de forma coordinada.

Una de ellas estaba vinculada al Balkan Cartel y era propietaria de la droga; otra estaba formada por personas de origen colombiano que operaban en su país y en España. Una tercera estaba asentada en el Campo de Gibraltar.

Introducían los alijos en contenedores marítimos a bordo de buques portacontenedores con la técnica de los “micos”, usando a jóvenes de familias de pocos recursos y que destacaban por ser buenos nadadores para cargar el estupefaciente en embarcaciones en alta mar.

Posteriormente, miembros de esta organización se desplazaban a España para asaltar los contenedores, interceptando los buques antes de su llegada al estrecho de Gibraltar.

Para ello, tenían la infraestructura de la tercera organización, asentada en el Campo de Gibraltar, que les proporcionaba embarcaciones de alta velocidad.

El seguimiento a la droga

A mediados de 2025, la tripulación de un buque con destino a Cádiz le avisó al Servicio de Salvamento Marítimo que tenía polizones. En aquel momento se incautaron 1.355 kilogramos de cocaína en un contenedor.

Los investigadores comprobaron cómo tres hombres colombianos que tenían la misión de recuperar la droga del barco regresaban precipitadamente a su país.

Poco tiempo después, un buque que pasaba por aguas portuguesas alertaba a las autoridades del secuestro de la embarcación por unos polizones que portaban armas largas y que descargaron varios fardos ocultos en un contenedor.

Entre septiembre y octubre, los investigadores detectaron otro rescate. En ese caso, tres miembros de la organización colombiana y dos de la cédula del Balkan Cartel asentada en la Costa del Sol, apoyados por la organización del Campo de Gibraltar, recuperaron la cocaína de un contenedor.

Para ello usaban la técnica del “drop off”, arrojando la mercancía desde un mercante hacia embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino, mientras sometían a la tripulación de los buques.

De esta manera, la cocaína era introducida en poblaciones ubicadas en Golfo de Cádiz, donde la ocultaban y transportaban por carretera hasta países europeos. Los investigadores lograron localizar las distintas “guarderías” utilizadas para almacenar la droga.

Ellos efectuaron 19 registros, con los cuales se han intervenido otros 1.032 kilogramos de cocaína, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, equipo náutico y escalas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización, más de 166.000 euros en efectivo (unos USD 193.000) y joyas y relojes por valor de 100.000 euros (unos USD 116.000).

También se han bloqueado activos inmobiliarios por valor de casi cinco millones de euros (USD 5,8 millones) y cuatro monederos virtuales de criptomonedas.

