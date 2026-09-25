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Así es como Francia busca detener los botes de migrantes hacia el Reino Unido

Miles de migrantes cruzan el canal de la Mancha cada año, aunque las cifras han disminuido en medio de una mayor presencia policial.

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Ségolène Le Stradic y Mark Landler | The New York Times
25 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
Migrantes caminan hacia la costa en el norte de Francia en agosto, con la esperanza de cruzar a Inglaterra en botes pequeños. Dmitry Kostyukov para The New York Times
Migrantes caminan hacia la costa en el norte de Francia en agosto, con la esperanza de cruzar a Inglaterra en botes pequeños. / Dmitry Kostyukov para The New York Times
Foto: Dmitry Kostyukov para The New York Times

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En una tarde cálida y sin viento del mes pasado, unos 40 migrantes africanos se reunieron en una parada de autobús en Dunkerque, en la costa norte de Francia. Muchos llevaban bolsas de plástico llenas de chalecos salvavidas. Una pareja con niños pequeños tuvo dificultades empujando un cochecito, antes de dejarlo a un lado de la carretera.

Venían de un campamento destartalado en las afueras industriales de la ciudad y se dirigían a una de las playas de Dunkerque, famosas por ser el lugar donde, hace casi un siglo, una armada de pequeñas…

Por Ségolène Le Stradic y Mark Landler | The New York Times

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