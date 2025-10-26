Elecciones en Argentina en vivo: así empieza una jornada clave para Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una reciente derrota electoral: su partido político perdió frente a la oposición peronista en los comicios para legisladores provinciales de la región electoral más grande del país: la provincia de Buenos Aires. Foto: EFE - STR

Argentina vive este domingo unos comicios cruciales: los ciudadanos asistirán a las urnas para renovar casi la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados (127 de 257) y un tercio del Senado (24 de 72). Estas votaciones son claves para el gobierno de Javier Milei, no solo porque desde que asumió la Presidencia ha tenido poca representación en el Legislativo, sino porque la ayuda económica de Estados Unidos dependerá de los resultados que se obtengan, según lo dio a conocer hace pocos días el mandatario Donald Trump. Es, entonces, una cita que podrá ser interpretada como un plebiscito para el Gobierno, a quien le llueven críticas por la crisis económica y por varios escándalos de corrupción.

Actualmente, la Libertad Avanza, el movimiento político del presidente, cuenta con 39 escaños en la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara de Senadores tiene 6. Ahora bien, vale aclarar que las elecciones de medio término en Argentina han sido adversas para los oficialismos. Apenas en una de las últimas siete presidencias, la de Mauricio Macri, el partido en el poder logró más votos que cuando fue elegido: en 2017 alcanzó siete puntos más que dos años antes.

Milei sufrió una reciente derrota electoral: su partido político perdió frente a la oposición peronista en los comicios para legisladores provinciales de la región electoral más grande del país: la provincia de Buenos Aires.

Aunque en el país suramericano el voto es obligatorio, en los últimos comicios intermedios el porcentaje de sufragantes ha ido disminuyendo. Si en 2013 la participación alcanzó el 79,8 %, en 2017 y 2021 la cifra se ubicó en 76,8 % y 71,4 %, respectivamente. Lo nuevo que se verá este año es la llamada Boleta Única de Papel, que aglutina todas las listas en una sola boleta por categoría.

El excandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien renunció hace poco por un escándalo que lo vincula con un empresario acusado de narcotráfico, sufragó cabizbajo. Antes de decir que no daría ninguna declaración ante la prensa, mencionó: “Es un día muy bueno para la democracia”.

El diputado nacional por Fuerza Patria, Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, votó en las elecciones legislativas del domingo y dijo que “hoy, más allá de las diferentes posturas que tenemos todos los partidos políticos, a nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”, con referencia a Donald Trump y su condición de ayudar a Argentina con base en los resultados electorales.

“No podemos ser colonia de otro país”, afirmó el legislador, quien remarcó que “no puede terminar bien que el Tesoro de Estados Unidos compre pesos para que el Estado venda dólares”

A las 8:00 a. m., hora local en Argentina, se tiene prevista la apertura de las urnas. Desde ese momento se espera que las personas se acerquen con su documento de identidad para sufragar.

