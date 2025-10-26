Kamala Harris y Gavin Newsom no descartan ser candidatos presidenciales en EE. UU.

La vicepresidenta estadounidense en el gobierno de Joe Biden perdió en noviembre pasado la elección ante el republicano Donald Trump, a quien tildó de “tirano”. Foto: EFE - Octavio Guzmán

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no descarta intentar otra vez acceder a la Casa Blanca y confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano.

La política demócrata se expresó en estos términos en una entrevista con la BBC. En ese espacio, el primero que concedió en el Reino Unido, insistió en que “posiblemente” algún día sea presidenta, algo que ha sido interpretado como una sugerencia de que volverá a presentarse a las presidenciales de Estados Unidos en 2028.

También resaltó que sus sobrinas nietas, “sin duda, en su vida”, verían a una presidenta de Estados Unidos. Si bien admitió que no ha tomado una decisión sobre si volverá a aspirar al Ejecutivo, subrayó que ve su futuro en la política. “No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, señaló.

En respuesta a los sondeos que la sitúan incluso por detrás del actor de Hollywood, Dwayne Johnson, Harris admitió que no sigue con atención las encuestas: “Si las hubiera escuchado, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y, desde luego, no estaría aquí sentada”.

La vicepresidenta estadounidense en el gobierno de Joe Biden perdió en noviembre pasado la elección ante el republicano Donald Trump, a quien tildó en esa entrevista de “tirano”. También afirmó que creía que sus predicciones sobre el comportamiento fascista de Donald Trump y su gobierno con tintes autoritarios se están cumpliendo.

El gobernador de California pone su ojo en la Casa Blanca

El demócrata Gavin Newsom, uno de los críticos más vocales del mandatario republicano, dijo que considerará presentar su candidatura a la Casa Blanca en 2028 tras las elecciones legislativas de medio término del próximo año, según lo detalló en una entrevista con CBS. Sin embargo, advirtió que todavía falta mucho para tomar una decisión definitiva. Insistió en que “el destino determinará” si encuentra razones para presentar su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos.

Newsom ha protagonizado sonados desencuentros con Trump, quien desplegó a las tropas de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles en contra de la voluntad del gobernador y de las autoridades de la ciudad. El demócrata contraatacó demandando al presidente en nombre de su estado por lo que considera fue un “abuso de poder”.

Él también ha encabezado la respuesta demócrata frente a los planes de redistribución de mapas electorales en territorios republicanos, como Texas, que darían una ventaja al partido de Trump en las próximas elecciones legislativas.

Su actividad en redes sociales para contrarrestar los memes y el oscuro humor de la administración central le ha permitido ganar popularidad en línea, sobre todo entre los más jóvenes, y es cercano a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.

