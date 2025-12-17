Así registró la prensa inglesa la captura de Zulma Guzmán; la llamaron la “asesina de las frambuesas”

Así registró la prensa británica la captura de Zulma Guzmán, calificada como la “asesina de las frambuesas”. Foto: Archivo particular - Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La captura en Londres de Zulma Guzmán Castro, acusada en Colombia de asesinar a dos niñas con frambuesas envenenadas, fue registrada con amplio despliegue por la prensa británica, que describió el episodio como un “dramático rescate en el río Támesis” tras meses de fuga internacional.

El tabloide The Sun llevó el caso a su portada digital con el título “Asesina de frambuesas” y afirmó que la mujer, buscada por las autoridades colombianas, fue rescatada con vida de las aguas del Támesis cerca del puente de Battersea, al oeste de Londres, luego de que la policía recibiera un reporte por una persona en grave estado de angustia.

Según el medio, agentes de la unidad fluvial de la Policía Metropolitana de Londres acudieron al lugar antes de las 7 de la mañana (hora local) y lograron sacar a la mujer del río tras un operativo con lanchas y reflectores. Guzmán Castro fue trasladada a un hospital, donde sus lesiones fueron calificadas como no potencialmente mortales, a la espera de que se determine si está en condiciones de ser detenida formalmente.

Por otro lado, el diario Metro, que también cubrió el caso, subrayó que la mujer llevaba semanas siendo rastreada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), en coordinación con autoridades internacionales, tras la emisión de una notificación roja de Interpol a comienzos de diciembre.

Ambos medios reconstruyeron el caso judicial que se sigue en Colombia. De acuerdo con la Fiscalía, Guzmán Castro estaría implicada en la muerte de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron días después de consumir un postre de frambuesas cubiertas de chocolate presuntamente contaminadas con talio, un metal pesado incoloro e inodoro que puede resultar letal incluso en dosis mínimas.

La prensa británica recordó que el paquete fue entregado por mensajería a un apartamento de lujo en Bogotá, donde las niñas se encontraban tras regresar del colegio. Inicialmente, las adolescentes habrían dudado en aceptar el envío, al no esperar ninguna entrega, pero finalmente consumieron el postre.

Otras dos personas, una menor de edad y el hermano mayor de una de las víctimas, también resultaron intoxicadas. Ambos sobrevivieron, aunque la menor habría sufrido secuelas de por vida, según los reportes citados.

The Sun y Metro recogieron además la hipótesis de los investigadores colombianos, según la cual el ataque habría sido un acto de venganza vinculado a una relación sentimental secreta entre Guzmán Castro y el padre de una de las víctimas. Esa versión ha sido negada por la acusada, quien sostiene que es inocente y que salió de Colombia por “motivos personales y laborales”.

Los medios ingleses detallaron el recorrido internacional de la mujer tras abandonar Colombia el 13 de abril, con escalas en Argentina, Brasil y España, antes de llegar al Reino Unido el 11 de noviembre. También señalaron que, en mensajes difundidos mientras permanecía prófuga, Guzmán Castro afirmó estar siendo injustamente señalada y aseguró que se encontraba en Europa para continuar estudios y visitar a su hijo.

Colombia solicitó formalmente la captura de Guzmán Castro y un tribunal de Westminster habría emitido una orden judicial en el marco de un eventual proceso de extradición. Mientras tanto, la mujer permanece bajo observación médica y custodia policial, a la espera de que las autoridades determinen los próximos pasos legales, según detalló el Daily Mail.

“Si está lo suficientemente en forma, Castro será puesto bajo custodia y comparecerá ante los magistrados de Westminster para una audiencia de extradición”, dijo el diario británico.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com