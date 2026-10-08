Ataque ruso contra dos autobuses deja 30 muertos en Kramatorsk, Ucrania

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"Hasta ahora, el saldo mortal del ataque de esta mañana contra los autobuses subió a 30 (y) 18 personas resultaron heridas" , indicó el despacho del fiscal regional. La oficina del gobernador dio el mismo saldo y anunció la suspensión del transporte público.

Treinta personas murieron este jueves en un ataque ruso que alcanzó dos autobuses de pasajeros en la localidad de Kramatorsk, cerca de la línea del frente en el este de Ucrania, informaron las autoridades.

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En las fotos publicadas junto al comunicado se ve un autobús devorado por las llamas y varios cuerpos en el suelo. La fiscalía abrió una investigación preliminar por "crimen de guerra".

Por su lado, la policía indicó que el ataque ruso alcanzó dos autobuses y un edificio de viviendas en una de las calles de esa importante ciudad del este ucraniano.

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En Kiev, cuatro personas murieron y otras 12 resultaron heridas durante una nueva oleada de ataques con drones rusos. En el distrito de Obolón, uno de los aparatos cayó entre dos edificios residenciales y dejó dos víctimas mortales y siete heridos. En Desnianski, otro dron impactó contra una vivienda, provocando la muerte de dos mujeres y dejando cinco personas heridas.

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Los ataques también obligaron a activar cortes de electricidad de emergencia en la capital. La empresa energética privada DTEK señaló que la medida fue adoptada por Ukrenergo, el operador nacional de la red eléctrica. Rusia ha incrementado en las últimas semanas sus ataques contra instalaciones energéticas de Ucrania, mientras Kiev mantiene su estrategia de golpear objetivos considerados estratégicos dentro de territorio ruso.

La ciudad fue brevemente ocupada por separatistas prorrusos en 2014, y recuperada luego por las fuerzas ucranianas. Kramatorsk es un importante centro logístico para el ejército de Ucrania en la región de Donetsk, epicentro de los combates y ocupado en su mayor parte por Rusia.

Desde hace semanas, el ejército de Kiev lleva a cabo una contraofensiva en esta zona del frente, y asegura haber recuperado varios kilómetros cuadrados de territorio.

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