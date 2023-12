Autoridades confirman que Navalni fue trasladado: todavía no se conoce su paradero

El líder opositor, Alexéi Navalni, continúa desde la cárcel una campaña contra Vladimir Putin, que busca ser reelegido para su quinto mandato. Por medio de una página web, ha pedido a sus conciudadanos votar por cualquier candidato, menos por el actual mandatario. Foto: EFE - SERGEI ILNITSKY

Los servicios penitenciarios rusos (FSIN) admitieron hoy que el líder opositor, Alexéi Navalni, ha sido trasladado desde la cárcel donde cumplía condena, pero no precisan su nuevo destino. Los abogados denunciaron esta semana que no habían podido establecer contacto con él y este no se presentaba en las audiencias judiciales.

📝 Sugerimos: Hay una masacre de periodistas en la guerra de Gaza: Reporteros Sin Fronteras

“Navalni ha sido trasladado desde la institución penitenciaria situada en el territorio de la región de Vladímir”, señala el informe del FSIN, según informa el portal Sota.

Dicho informe fue leído durante la vista judicial por la denuncia presentada por Navalni contra la administración de la prisión Vladímir número 6, en la que se encontraba desde junio de 2022.

El FSIN explica que el opositor abandonó la prisión “en virtud del fallo dictado por el Tribunal Urbano de Moscú el 4 de agosto” pasado, que incluía una pena de 19 años por extremismo. “Sobre la llegada de Navalni (a su nuevo destino) se informará en el marco de la legislación vigente”, añade.

📌Le puede interesar: Corte Constitucional de Guatemala ordena “garantizar” la posesión de Arévalo

Los abogados del opositor, que no tienen contacto con su cliente desde el 5 de diciembre, aseguran que este dejó la prisión el lunes, a la cual sus abogados no han podido entrar desde el miércoles 6 de diciembre. Los colaboradores del político, que cumple una condena de casi 30 años de cárcel, dieron el lunes la voz de alarma, tras lo que lanzaron la campaña mundial “¿Dónde está Navalni?”.

En los días previos a su desaparición, el líder opositor no se presentaba en las audiencias judiciales por videollamada y las autoridades aseguraron que se trataba de “problema de electricidad”. Añadido a esto, al equipo le preocupaba que las últimas veces que lo vieron tenía una condición débil y se quejaba de fuertes dolores estomacales.

“Pedimos a la ONU que confirme estas violaciones y solicite a Rusia que proporcione información sobre el paradero de Navalni, pruebas de vida y acceso inmediato a representantes legales”, declaró Maria Pevchikh, ayudante del líder, por medio de una publicación en X (antes Twitter).

📰 También recomendamos: Entre China y Ucrania: así quedó el presupuesto de defensa de EE. UU. para 2024

Según algunos miembros del equipo de Navalni, el opositor habría sido trasladado a una nueva prisión tras anunciar una campaña contra la reelección del presidente Vladimir Putin. El proceso del traslado puede prolongarse semanas, tiempo en el que el recluso suele estar incomunicado.

Tanto la Unión Europea como Amnistía Internacional expresaron su preocupación por la suerte de Navalni, sobre cuyo paradero ni periodistas ni ciudadanos le preguntaron a Putin la víspera durante su primera gran rueda de prensa desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

El pasado 7 de diciembre Navalni pidió desde la cárcel votar contra el jefe del Kremlin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.

Navalni también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento, el sitio fue bloqueado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.