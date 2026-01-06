Autoridades suizas admiten negligencia antes del incendio que mató a 40 personas

Se muestran flores y velas en homenaje a las víctimas tras el incendio en el bar y lounge 'Le Constellation' en Crans-Montana, Suiza, el 5 de enero de 2026. Foto: EFE - CYRIL ZINGARO

Autoridades locales suizas admitieron el martes que en los últimos cinco años no se efectuaron las inspecciones periódicas de seguridad en caso de fuego en el bar donde un incendio mató a 40 personas.

“No se efectuaron inspecciones periódicas entre 2020 y 2025. Lo lamentamos profundamente”, declaró en conferencia de prensa Nicolas Feraud, alcalde del resort de esquí Crans-Montana, cinco días después de la tragedia en el bar Le Constellation.

En un comunicado, el ayuntamiento de la ciudad indicó que había revisado todos los documentos sometidos a la oficina de la fiscalía del cantón de Valais después del incendio.

Aseguró que los documentos detallan los “procedimientos administrativos sobre el cumplimiento del establecimiento”.

“Aunque solo en 2025 se efectuaron más de 1.400 inspecciones de incendio en el municipio, el concejo municipal lamenta profundamente descubrir que este establecimiento no se sometió a las inspecciones periódicas entre 2020 y 2025”, agregó.

Dijo que decidió encargar a una agencia especializada externa la realización de inspecciones de todos los establecimientos públicos y prohibir el uso de aparatos pirotécnicos en interiores.

El municipio de Crans-Montana “continuará haciendo todo lo posible para asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir”.

La policía de Valais dijo el lunes que había identificado a las 116 personas heridas en el incendio, de las cuales 83 continúan hospitalizadas.

La edad promedio de los fallecidos es de 19 años.

