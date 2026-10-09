"¡Deténganse! ¡Deténganse!", grita el regidor de Saint-Denis vestido de traje y corbata ante unos policías que se preparan para cargar contra jóvenes, algunos encapuchados, durante las manifestaciones que sacaron a las calles el martes a más de 250.000 personas en Francia.

Las imágenes de Bally Bagayoko interponiéndose entre la policía y manifestantes durante las protestas estudiantiles dieron la vuelta al mundo, confirmando la emergencia del alcalde izquierdista de la principal ciudad del norte pobre de París como una figura en Francia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Bally Bagayoko, el alcalde que se interpuso entre la policía y los estudiantes en Francia

Aclamado por los alumnos de liceo, que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones de estudios, Bagayoko, de 53 años, recibió en cambio críticas del gobierno centroderechista y de la oposición de extrema derecha.

La semana pasada, frente a un liceo de su ciudad, este hombre francés de origen malí y silueta esbelta consideró que "la violencia, en un momento dado, puede ser legítima". Antes de matizar: "Siempre que podamos evitarla, es mejor".

Le puede interesar

J’étais aujourd’hui aux côtés des lycéens et des étudiants mobilisés à Paris.



J’ai été témoin d’un usage totalement disproportionné de la force face à des jeunes qui demandent simplement à être entendus.



J’interpelle le ministre de l’Intérieur : les consignes doivent être… pic.twitter.com/HXYe0ntt1m — Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) October 6, 2026

Estas declaraciones le valieron una denuncia de la prefectura, que juzgó su actitud "ambigua", al mencionar unos vídeos virales en que jóvenes manifestantes lo aclaman como un "héroe" y aparece "bailando" junto a una basura en llamas.

Bagayoko afirmó que intentaba sofocarlas y, a quienes acusan a su partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de instrumentalizar la movilización, responde: "El lugar de un cargo electo" es estar junto a los estudiantes.

Medios internacionales se hicieron eco de sus imágenes junto a los jóvenes manifestantes, muy compartidas también en las redes sociales. En X, Kirill Dmitriev, el influyente asesor del presidente ruso, lo describió como el "Robespierre de la Revolución francesa 2.0″.

Una victoria histórica

Y, este jueves, los acompañó de nuevo durante nuevas protestas en París y se tomó fotografías con muchos de ellos. En la simbólica plaza de la Bastilla, Bagayoko urgió además al presidente francés, Emmanuel Macron, a "disculparse" con las familias de los manifestantes heridos.

Antiguo directivo de la compañía de transporte público parisino (RATP), este hombre de confesión musulmana se hizo famoso con su histórica victoria en las municipales de marzo, acompañada de falsos rumores y comentarios racistas de la ultraderecha.

Algunos medios aseguraron que había calificado Saint-Denis de "ciudad de los negros", cuando en realidad habló de "ciudad de los reyes", en referencia a las tumbas de los soberanos de Francia que reposan en la catedral gótica situada frente al ayuntamiento.

El regidor también se ganó muy rápidamente las iras del Ejecutivo francés, que le reprochó sus críticas recurrentes hacia las fuerzas de seguridad y su proyecto de desarmar a la policía municipal.

La fiscalía abrió a mediados de año una investigación contra él por acusaciones de malversación de fondos públicos y de empleo ficticio cuando era concejal municipal, que la RATP desmintió.

"Los ataques racistas (…) han cristalizado la atención en torno a él y han generado una gran contraofensiva", estimó en mayo la eurodiputada Manon Aubry.

Un desafío para Macron

En seis meses, se impuso como la encarnación de la "Nueva Francia" deseada por el líder de LFI y candidato a la elección presidencial de 2027, Jean-Luc Mélenchon: más conectada, urbana y mestiza.

Publicidad

En los sondeos, este último disfruta de un apoyo en torno al 40 % entre los jóvenes de 18 a 24 años, sobre todo en los barrios periféricos densamente poblados y con muchas personas de origen migrante como Saint-Denis.

Su discurso resuena en este territorio marcado por una pobreza dos veces superior a la media nacional y donde los alumnos denuncian las condiciones de aprendizaje en deteriorados centros.

Publicidad

Para denunciar la incapacidad del Estado para "corregir las desigualdades", Bagayoko descolgó, nada más asumir su cargo, el retrato oficial Macron en su despacho.

Este exjugador semiprofesional y entrenador de baloncesto, padre de cuatro hijos, reivindica su arraigo local y, durante su campaña, describió una infancia en viviendas sociales, "forjada por el servicio público y la solidaridad". "Como muchos de ustedes", subrayó.

Publicidad

"Viene a apoyarnos, sin guardaespaldas", destacó Kamélia, una estudiante de último año de liceo, que destaca que este alcalde "comprende a [la] juventud, lo que hace que, inevitablemente, vaya a ganar mucha popularidad".

Mientras sus apoyos le auguran un destino político más allá de Saint-Denis, Bagayoko, por ahora, no expresa ninguna ambición personal y muestra un firme apoyo a Mélenchon.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com