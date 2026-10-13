"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un…

El papa "se despertó con normalidad" después de la operación y ahora ha regresado a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado. Una fuente del Vaticano agregó que el papa había pedido la cena.

Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos el martes, después de detectarle una masa cancerosa, informó el Vaticano.

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Canceroso: lo que se sabe del tumor que le extirparon al papa León XIV

"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias".

"El santo padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones", indicó el comunicado.

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Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas.

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

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