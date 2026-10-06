"Lo que se ha acordado hoy obliga a acabar la etapa de represión política que venimos sufriendo desde hace más de nueve años", valoró Puigdemont en una comparecencia ante los medios en Waterloo, la ciudad belga donde tiene fijada su residencia.

El Tribunal Supremo español levantó este martes la orden de detención contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont, quien celebró una "victoria" que le deja ahora vía libre para regresar a España casi nueve años después de su marcha tras la fallida tentativa secesionista.

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Carles Puigdemont ya puede regresar a España, pero dice que la amnistía "no soluciona nada"

Desde allí celebró "la victoria de la amnistía", pero no dio pistas, sin embargo, de cuándo será su regreso a España, que atraviesa un periodo de alta intensidad política después de que el jefe del gobierno central, Pedro Sánchez, convocara el lunes elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

"En términos de la relación Cataluña-España hoy no se soluciona nada", recordó Puigdemont.

Apenas unas horas antes, el Tribunal Supremo español actuaba con celeridad y anunciaba su decisión de levantar la orden de detención en su contra, abriendo las puertas de su regreso.

La medida se conoció poco después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía aprobada hace dos años por el Parlamento español, también para el delito de malversación.

Inmediatamente después, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (cuyo ejecutivo impulsó la amnistía a cambio del apoyo de Junts, el partido de Puigdemont, a su investidura en 2023) se felicitó por una noticia, que afirmó permite a Cataluña "mirar hacia adelante".

"Celebrar el que con ello también ayudamos a la sociedad catalana", resaltó en una rueda de prensa.

Independencia fallida

Por entonces presidente de esta rica región del noreste, Puigdemont salió de España pocos días después de que el Parlamento catalán declarara infructuosamente la independencia en octubre de 2017, con lo que evitó ser detenido, como sí lo fueron otros miembros de su gobierno.

Aunque la amnistía para los impulsores de la tentativa de secesión fue aprobada hace dos años, Puigdemont y otros dirigentes independentistas aún no habían podido beneficiarse de ella porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Por ello, recurrieron entonces ante el Constitucional, que este martes dio su visión favorable al primero de los recursos presentados.

Acto seguido, el juez instructor decidió dejar "provisionalmente sin efecto" las órdenes de detención, "sin perjuicio de resolver después lo que resulte jurídicamente oportuno", de acuerdo con el auto.

Así, Puigdemont tiene ya la puerta abierta a volver al país en el que, desde su marcha, solo estuvo unas horas durante un fugaz regreso hace dos años.

"Engaño"

La ley de amnistía, profundamente divisiva y muy criticada por la oposición de derecha, fue aprobada definitivamente por el Parlamento español en mayo de 2024.

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La medida fue la moneda de cambio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno a finales de 2023, gracias al necesario apoyo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Junts.

"Nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez", lanzó en X el líder del opositor Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, tras conocer el levantamiento de la orden de detención.

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"Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas", agregó en referencia a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Sánchez decidió adelantar estos comicios, previstos inicialmente para mediados de 2027, después de que el Congreso de los Diputados tumbara el viernes dos decretos con medidas contra la crisis de vivienda que padece el país.

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Con la oposición asegurada de la derecha (PP) y la extrema derecha (Vox) a estas medidas, fue precisamente la negativa a apoyarlas de los siete diputados de Junts la que culminó con su derogación, asestando un duro golpe al ejecutivo de Sánchez.

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